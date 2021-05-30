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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan, halterde dünya şampiyonu oldu

İHA

Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan, halterde dünya şampiyonu oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Dilara Uçan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda koparmada altın madalya kazandı.
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin başarılı milli sporcularından Dilara Uçan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda önemli bir başarıya daha imza attı. Kadınlar 81 kiloda yarışan Dilara Uçan, koparmada 99 kilo ile altın madalya kazandı.
Başarılı milli sporcu silkmede 123 kilo ile bronz madalya kazanırken, toplamda ise 222 kiloluk derecesiyle gümüş madalya alarak ikincilik kürsüsüne çıktı.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, elde ettiği başarılardan dolayı genç sporcu Dilara Uçan’ı tebrik etti.
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin başarılarına her geçen gün yenilerini eklemeyi başardığının altını çizen Rektör Uzun, “Her geçen gün alınan madalyalar ile adından daha çok söz ettiren Spor Bilimleri Fakültemiz, daha büyük başarılara imza atmak için hiç durmadan çalışmaktadır. Öğrencilerimiz katıldıkları her organizasyonda aldıkları başarılarla ülkemizi ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmektedirler. Bu düşüncelerle elde ettiği başarılardan dolayı öğrencimiz Dilara Uçan’ı canı gönülden kutluyorum. Başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteren tüm bileşenlerimize de gösterdikleri gayret dolayısıyla teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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