YOBÜ Rektörü Karadağ, Rektör Uzun’u ziyaret etti

Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

İki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik de hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Uzun, her iki üniversitenin de ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında bölgelerinden başlayarak ülkemizin gelişimine katkı sunma hedeflerinin olduğunu söyledi.

İhtisaslaşma çalışmaları kapsamında oluşturulan strateji ve iş birliği modelleri kapsamında tecrübe paylaşımının önemine de değinen Rektör Uzun, “Üniversiteler ürettikleri katma değerle bulundukları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bartın Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi de bu noktada ihtisaslaşan yükseköğretim kurumları olarak önemli çalışmalar yapmaktadır. Yükseköğretim Kurulumuz tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında Üniversitemiz ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’, Yozgat Bozok Üniversitesi ise ‘Endüstriyel Kenevir’ sahasında tüm bileşenleriyle çalışmalar yaparak, geleceğimize değer katmaktadır. Bu noktada saygıdeğer rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile iki üniversite iş birliğinde yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

Her iki üniversitenin de elde ettiği kazanımları sürdürülebilir bir şekilde geleceğe taşımak hedefinde olduğunu ifade eden Rektör Karadağ ise “Ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunmak hedefinde yapılabilecek iş birlikteliklerini önemsiyoruz. Bu doğrultuda paydaşlarımızdan birisi olan Bartın Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz ziyarette, tecrübe paylaşımı ile birlikte olası iş birliği konularında görüşmeler gerçekleştirdik. Yakın ilgileri ve destekleri için değerli rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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