Amasra'da rüzgar denizde dev dalgalar oluşturdu

Ali Koç her şeyi anlattı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar etkili olurken, limandaki kayalıklara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi buldu.

Amasra'da saatteki hızı 35 kilometreyi bulan rüzgar, denizde dev dalgalar oluşturdu. Amasra Küçük Liman'da kayalara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi buldu. Şiddetli rüzgar, balıkçıları da etkiledi. Balıkçılar, tekneleriyle limana sığındı. Rüzgar nedeniyle ilerleyemeyen 2 kuru yük gemisi büyük limana demirlerken, Amasra açıklarında dalgalarla boğuşan yük gemisi ise güçlükle ilerledi. Belediyeden anons yaptırılarak, şiddetli rüzgarın oluşturacağı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2021-06-02 14:48:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.