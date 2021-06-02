Amasra'da rüzgar denizde dev dalgalar oluşturdu

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar etkili olurken, limandaki kayalıklara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi buldu.
Amasra'da saatteki hızı 35 kilometreyi bulan rüzgar, denizde dev dalgalar oluşturdu. Amasra Küçük Liman'da kayalara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi buldu. Şiddetli rüzgar, balıkçıları da etkiledi. Balıkçılar, tekneleriyle limana sığındı. Rüzgar nedeniyle ilerleyemeyen 2 kuru yük gemisi büyük limana demirlerken, Amasra açıklarında dalgalarla boğuşan yük gemisi ise güçlükle ilerledi. Belediyeden anons yaptırılarak, şiddetli rüzgarın oluşturacağı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2021-06-02 14:48:41
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