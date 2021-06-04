Prof. Dr. Unutmaz: “Bağışıklık sistemi ve SARS/MERS çalışmalarındaki tecrübeler aşı çalışmalarını hızlandırdı” Binlerce kişi bu sempozyumda ‘Covid-19’ ile ilgili bilgiler edindi

Bartın Üniversitesi’nde alanında önemli isimlerin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilen “Covid19’da Hasta Bakımı ve Acil Müdahale” konulu sempozyuma yurt içi ve yurt dışından 2 bin 400 kişi katıldı.

Bartın Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından “Covid19’da Hasta Bakımı ve Acil Müdahale” adlı çevrim içi sempozyum gerçekleştirildi. Bir gün boyunca süren etkinliğe Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından 2 bin 400 kişi katılarak Covid19 sürecinde hasta bakımı ve acil müdahale konularında bilgiler edindi. Sağlık alanında önemli isimlerin yer aldığı sempozyumun açılış konuşmasını yapan SHMYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hacer Yalnız Dilcen, “Yoğun katılımın olduğu bu sempozyumda önemli isimlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Salgın sürecinde sağlık alanındaki çalışmalara değer katma hedefiyle düzenlediğimiz etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



“Daha sağlıklı bir toplum ve bireyler hedefliyoruz”

Üniversite olarak yaptıkları çalışmalarla hedeflerinin Türkiye'nin kalkınma hamlesine değer katmak olduğunu ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Ülkemizin kalkınma hamlesine ve gelecek hedeflerine katkı sunmayı gaye edinen Üniversitemiz, önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Bu sempozyumda, özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde önemini bir kez daha anladığımız ve hem kişisel hem de toplumsal açıdan büyük önem taşıyan ‘hasta bakımı’ ve ‘acil müdahale’ konularının ele alınmış olmasından büyük mutluluk duymaktayım. Daha sağlıklı bir toplum hedefiyle çalışmalarını sürdüren ve bunu da tüm paydaşlarıyla iş birliği yaparak geleceğe taşımayı hedefleyen Bartın Üniversitesi’nde düzenlenen bu sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese tebrik ediyorum. Konuşmacılarımıza yakın ilgileri ve katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.



Covid19 ve aşılara genel bakış

İki oturum halinde gerçekleştirilen sempozyumun öğleden önceki kısmının oturum başkanlıklarını Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gürkan Ersoy ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice Ayhan yaptı. İlk oturumda, The Jackson Laboratory Enstitüsü’nden dünyaca ünlü Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Derya Unutmaz “Covid19 ve Aşılara Genel Bakış” başlıklı konuşmasını yaptı. Covid19’da bağışıklık sisteminin rolüne değinen Unutmaz, “Bağışıklık sistemi aslında çok karışık bir sistem. İçerisinde düzinelerce hücrelerin olduğu belki yüzlerce ve binlerce molekülün birbirleriyle iletişimde olduğu bir sistem. Bunu vücudumuzun bir ordusu olarak da görebiliriz. Çok değişik yapıya sahip bu sistem, sürekli dışarıdan gelen bir düşman var mı ya da dokularda bir zarar var mı diye kontrol ediyor” şeklinde konuştu.



“Bağışıklık sistemi ve SARS/MERS çalışmalarındaki tecrübeler aşı çalışmalarını hızlandırdı”

Prof. Dr. Unutmaz, Covid19 aşılarının kısa sürede üretilerek uygulamaya başlanmasının nedenlerini de açıklayarak, “Covid19 virüsüyle ilgili aşı çalışmalarının hızlı sonuçlanacağını tahmin ediyorduk. Çünkü kendi bağışıklığımızın virüse karşı çok etkili bir bağışıklık geliştirdiğini gördük. HIV /AIDS çalışmalarında 35 yılda elde edebildiğimiz sonuçları Koronavirüs konusunda 34 ayda gerçekleştirdik. Örneğin HIV/AIDS enfekte olduktan sonra virüsü atamıyorsunuz. Yani virüs hayat boyu sizde kalmaya devam ediyor. Bağışıklığımız başarısızlığa uğruyor. Koronavirüs’e baktığımız zaman ise çok iyi bir bağışıklık oluşuyor. Virüs o kadar rahat tanınıyor ki yüzde 95 oranında enfekte olan kişiler hiç bir şey yapmasalar bile kendiliğinden iyileşiyor. Bunun da sebebi tamamen bağışıklık sisteminin bu virüse karşı çok iyi çalışmasıdır. Biz ise bu duruma alışkındık. Çünkü Koronavirüs’ün kuzeni diyebileceğimiz SARS/MERS virüsüne karşı uzun yıllar çalışmalar yapıyorduk” ifadelerini kullandı.



Kişisel Koruyucu Önlemler, Dezenfeksiyon ve Atık Yönetimi

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Uzman Hemşire Nagihan Küçükakarsu ise “Kişisel Koruyucu Önlemler, Dezenfeksiyon ve Atık Yönetimi” başlıklı konuşmasında pandemi döneminde yapılabileceklere değindi.

Sunumunda klinik deneyimlerini video ve resimlerle aktaran Küçükakarsu, pandemi döneminde bütün sağlık çalışanlarının kendilerini ve hastalarını korumak amaçlı alacakları önlemleri, dezenfeksiyon yöntemlerini ve Covid19 döneminde önemli bir sorun olan atık yönetimini anlattı.



Sağlık Personelinin Covid19 Maruziyeti Durumunda İlgili Prosedürler

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Karahan ise sağlık çalışanları ve yönetimler için oldukça elzem bir konu olan “Sağlık Personelinin Covid19 Maruziyeti Durumunda İlgili Prosedürler” başlıklı konuşmasını yaptı. Karahan, “Dünyada ve ülkemizde Covid19’un yayılması ile birlikte hastalığın tedavisi için kullanılan hastaneler aynı zamanda bulaş açısından da riskli bölgeler haline gelmiştir. Sağlık çalışanları da Covid19 hastaları ile doğrudan temas ettikleri için yüksek risk altındadır. Bu noktada alınacak önlemlerle risk en aza indirilebilir” dedi.



Biyoterörizm Olaylarında Dekontaminasyon ve Hasta Nakli

Sempozyumun öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci oturum başkanlığını ise Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Semra Çelikli yaptı.

İkinci oturumun ilk konuşmacısı olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahu Pakdemirli, “Biyoterörizm Olaylarında Dekontaminasyon ve Hasta Nakli” adlı konuşmasını yaptı. Covid19’lu hasta naklinde kullanılan ambulanslar, ambulans uçaklar ve kapalı alan filtreleri hakkında da bilgiler veren Pakdemirli, “Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehlikeli maddelerin neden olduğu felaket olaylarında, sağlık personelinin güvenliğini sağlamak maruz kalanların hayatlarını kurtarmak kadar önemlidir. Bu ajanlara müdahale eden sağlık personelinin kontamine olması, önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle sağlık personeli, kendilerini korumak için kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır. Covid19 sürecinde de daha önce farklı ülkelerde farklı salgınlara karşı alınan önlemlere bakarak bir değerlendirme yapabiliriz. Bu noktada ülkemizde Sağlık Bakanlığımız Covid19 kapsamında kara, hava, deniz ve demir yollarında alınacak önlemlerle ilgili çok başarılı bir organizasyonla çalışmaktadır. Kendi web sitelerinde de aklımıza gelebilecek tüm bilgilere ulaşabiliyoruz. Gerçekleştirilen bu çalışmalar sağlık çalışanları başta olmak üzere toplum sağlığını koruma noktasında oldukça değerlidir” dedi.



Triaj ve Numune Alma

Acil Hemşireler Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gülbin Konakçı ise “Triaj ve Numune Alma” başlığıyla katılımcılara bilgiler verdi. Konakçı, “Triaj ve Numune Alma, sağlık çalışanlarını olduğu kadar toplum için de önem arz etmektedir. Örneğin Covid19 salgını biz hemşireler için acil servislerde bir afet triajı gerektirdi. Salgın öncesinde afet yönetimi, hasta bakımı ve tıbbi hizmetlerin planlanması ile organizasyonu konularında çeşitli senaryolara hazırlıklıydık. Gerçek bir afet ile yani Covid19 ile denediğimiz senaryolardan çok daha zor bir süreçle karşı karşıya kaldığımızı gördük. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız önemli bir rolü fedakarca yerine getirdiler ve elde edilen tecrübelere yenileri eklenmiş oldu” diye konuştu.



ARDS’de Prone Pozisyonlama ve Covid19’lu Hasta Resüsitasyonu

Sempozyumda “ARDS’de Prone Pozisyonlama ve Covid19’lu Hasta Resüsitasyonu” adlı konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi SHMYO Öğr. Gör. Figen Karaçetin ise katılımcıları Covid19’un neden olduğu solunum sıkıntısının fizyopatolojisi ve gidermeye yönelik girişimler konusunda bilgilendirdi. Karaçetin, “Yapılan çalışmalarda Covid19 hastalarında ARDS görülme insidansı yüzde 6785 oranında bulunurken, ARDS mortalitesinin yüzde 6085’lere yükseldiği saptanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Her oturumda karşılıklı soru ve cevapların alındığı sempozyum, kapanış konuşmalarının ardından son buldu.

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