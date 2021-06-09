Otomobil alev topuna döndü, sürücü canını kıl payı kurtardı



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapıldıktan sonra çalıştırılan otomobil, alev aldı. Sürücü Muhammet Balcı (48), alev topuna dönen araçtan son anda inerken, bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kozcağız beldesi girişindeki akaryakıt istasyonuna dün akşam gelen Muhammet Balcı'nın, LPG dolumu yapıldıktan sonra çalıştırdığı otomobili bir anda alev aldı. Aracın içinde alevlerin arasında kalan Balcı, kapıyı açarak, son anda kendisini dışarı attı. Akaryakıt istasyonundaki çalışanların anlık müdahalesi ile otomobildeki yangın söndürüldü. Balcı ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Muhammet Balcı'nın vücudunda hafif yanıklar oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aracın alev alması ve sürücünün yaşadığı o anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-06-09 09:38:59



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