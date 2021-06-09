Akaryakıt istasyonunda alev alan otomobile müdahale eden çalışan o anları anlattı Akaryakıt istasyonu çalışanı Emrah Üstünbaş: "Alevlere müdahalemiz ve söndürmemiz 45 saniye sürdü"

Bartın’da dün akşam saatlerinde akaryakıt istasyonunda alev topuna dönen otomobile soğukkanlılıkla müdahale eden Emrah Üstünbaş o anları anlatarak, yangına yaptıkları müdahalenin 45 saniye sürdüğünü söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bartın’ın Kozcağız beldesinde hizmet veren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Renault marka 74 AF 840 plakalı otomobili ile akaryakıt alan Şirinler köyü imamı Muhammet Balcı (48) aracına binip kontağı çevirdiği anda araç alev topuna döndü. Alevler içindeki otomobilin kapısını kısa süre içinde açarak araçtan inmeyi başaran sürücü Muhammet Balcı panikle araçtan uzaklaşırken, istasyon çalışanlarından Ertan Üstünbaş ise yangın tüpleri ile yanan araca soğukkanlı bir şekilde müdahale etti. Yangın istasyon çalışanlarının müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansımıştı.

Soğukkanlı bir şekilde yangına müdahalede bulunarak olası bir facianın da önüne geçen Emrah Üstünbaş, yaşadıkları o anları İHA’ya anlattı. Üstünbaş, “Arabaya yakıt ikmali yaptıktan sonra müşterimiz aracına binip kontağı çevirdiği anda alev aldı. Muhtemelen araçta bir arızadan dolayı kaynaklandı. Ben alevleri görünce direk yangın tüplerine koşup, kısa sürede müdahale ettik. Daha önce aldığımız eğitimlerimizin sayesinde yangının olası bir faciaya dönmeden sağ salim atlattık. Zaten akaryakıt pompaları ısı algılayınca devre dışı kalıyor. Yangına da müdahale etmemizin hepsi 45 saniyede yaşandı” dedi.

Görüntüyü izleyenlerin yangın esnasında gösterdiği cesarete şaşırdığını belirten Üstünbaş, “O andaki bir refleksle panik yapmadan ve aldığımız yangın eğitimlerinin meyvesini dün akşam almış olduk” diye konuştu.

Diğer yandan yaşanan olay sırasında vücudunda 2. derece yanıklar oluşan Muhammet Balcı’nın tedavisi ise Bartın Devlet Hastanesinde devam ediyor.

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