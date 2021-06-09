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Otomobil alev topuna döndü, sürücü canını kıl payı kurtardı (2)

DHA

Otomobil alev topuna döndü, sürücü canını kıl payı kurtardı (2)


İSTASYON ÇALIŞANI: EĞİTİM SAYESİNDE YANGINI SÖNDÜRDÜK
Bartın´da, otomobilin LPG dolumu sonrası çalıştırılırken, alev aldığı akaryakıt istasyonunda çalışan Ertan Üstünbaş, yangını nasıl söndürdüklerini anlattı. Üstünbaş, "Akaryakıt istasyonumuza gelen araca yakıt verdik. Sürücü aracına bindi, bir süre çalıştırmaya uğraştı. Bir anda alevler yükseldi. O anda sürücü de içerideydi. Çok korktum. Soğukkanlı davranarak, aldığımız eğitimler sayesinde yangını büyümeden söndürmüş olduk. Biz kez daha eğitimin çok önemli olduğunu gördük" dedi. 
DR. ÖZKAN: MÜHENDİS KONTROLÜNDE MONTAJ YAPILMALI
Bartın Üniversitesi Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü´nde görevli Dr. Derviş Özkan ise otomobilin yanmasıyla ilgili, "En büyük nedenlerden biri, olasılık olarak sızdırmazlık, çok önemli olduğunu görüyoruz. LPG gazının sızdığını ve ateşleme ile birlikte alev aldığını söyleyebiliriz. LPG tanklarının patlamasını önleyici unsurları montaj esnasında uygulamaların düzgün olmaması ve standartların altında malzeme kullanılması olarak değerlendirmek mümkündür. Mutlaka ve mutlaka bu montajın bir makine mühendisinin kontrolünde yapılması gerekmektedir. Zaten bu işlemler gerçekleşmeden de aracın muayenesi söz konusu olamaz. Burada sızdırmazlık konusunda bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-06-09 15:47:15

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