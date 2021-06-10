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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Müdürleri Özcan ve Ofluoğlu, Rektör Uzun’u ziyaret etti

İHA

İl Müdürleri Özcan ve Ofluoğlu, Rektör Uzun’u ziyaret etti

Bartın Ticaret İl Müdürü Erhan Özcan ile Bartın İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Ofluoğlu, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret ettiler.
Ziyarette, Bartın Üniversitesi’nin kamuüniversitesanayi iş birliğinde bölgesel odaklı çalışmalarından bahsedilerek yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uzun, Bartın Ticaret İl Müdürü Erhan Özcan ile Bartın İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Ofluoğlu’na yeni görevlerinde başarılar diledi.
Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi 20192023 Stratejik Planı’nı iç ve dış paydaşlarımızın görüşlerini alarak hazırladık. Şehrimizin ve bölgemizin potansiyeline güveniyoruz. Güvendiğimiz diğer bir konu ise ortak akıl ile hareket ederek, paydaşlarımızla güç birliği içinde çalışmak ve katma değeri yüksek gelişmeleri ortaya koymaktır. İnanıyorum ki bu gayretlerimiz sürecek ve ortak geleceğimiz için birlikte başarmaya devam edeceğiz” dedi.
Yakın ilgileri dolayısıyla Rektör Uzun’a teşekkür eden Özcan ve Ofluoğlu ise üniversite ile iş birliği içerisinde yapılabilecek çalışmalardan mutluluk duyacaklarını ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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