Bartın Üniversitesi personeli ve öğrencilerine “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi

Bartın Üniversitesi’nde personel ve öğrencilere afetlere hazırlıklı bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürü oluşturulması amacıyla “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılını “Türkiye Afet Eğitim Yılı” ilan edilmesinin ardından Bartın Valisi Sinan Güner ile Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun tarafından “Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü” imzalandı. Bu kapsamda Bartın Üniversitesi’nin 9 fakülte, bir yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde öğrenimlerine devam öğrencilere 2 gün boyunca eğitimler verildi. Bartın Üniversitesi mezunları ile akademik ve idari insan kaynağının yoğun ilgi gösterdiği eğitimde, afet anında yaşamsal olarak nelere dikkat edilmeli, nasıl önlemler alınmalı ve afetlere hazır olma bilincinin oluşturulmasına yönelik bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen eğitimin, Öğr. Gör. Pelin Su Altan moderatörlüğünde yapıldı. Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birim Şefi Niyazi Demirkıran’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla toplumda önlem alma kültürünü önceleyen ve afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma, tutum ve davranış oluşturmaya yönelik etkileşimli bir sunum gerçekleştirildi.

Afetlere her zaman hazırlıklı olmak gerektiğinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, verilen eğitimin bir bilinç oluşturması ve farkındalığı arttırması bakımında oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Rektör Uzun, “Yaşadığımız coğrafya afetlere her zaman hazırlıklı olmayı gerektirmektedir. Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığımız tarafından ‘Afet Risklerine Karşı Hep Birlikte’ sloganıyla başlatılan ve 14 bakanlık ile AFAD’ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) katıldığı seferberlik oldukça önemli bir noktada durmaktadır. Afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında olabilecek pratik bilgilerin test edildiği ve eğitimlerin verildiği bu seferberlikte oldukça faydalı olacaktır. Bartın Üniversitesi olarak bizler de bu seferberliğe katılarak tüm bileşenlerimizi bilgilendirdik. Nitelikli insan kaynağımız ve yaptığımız projelerle de bu sürece katkılar sunmaya devam ediyoruz. Bu düşüncelerle destekleri için Bartın Valimiz Sinan Güner başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

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