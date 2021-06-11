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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Bartın’da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza Karabük Bartın yolunun Muratbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karabük istikametinden Bartın istikametine seyir halinde olan A.S. (35) yönetimindeki 67 AAK 247 plakalı Skoda marka otomobille Murat E. (36) idaresindeki 74 BZ 314 motosiklet çarpıştı.
Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Murat E. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 ekiplerini arayarak ambulans çağrısında bulundu. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü Murat E. ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ve Jandarma ekipleri tarafından kazanın meydana geldiği bölge dubalarla kapatılırken trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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