Bartın Üniversitesi “Perakende ve E-ticaret” patent başvurularında ikinci sırada

Her geçen yıl patent başvuru ve tescil sayılarını arttırmayı başaran Bartın Üniversitesi, 2020 yılının değerlendirildiği sıralamada “Perakende ve Eticaret” alanında üniversiteler arasında ikinci oldu.

Bilginin öneminin her geçen gün daha da arttığı günümüzde Bartın Üniversitesi’nde patent, faydalı model ve tasarım konularında farkındalığı arttıracak çalışmalara devam ediliyor. Belli aralıklarla eğitimlerin verildiği üniversitede akademisyen, araştırmacı ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen ArGe ve İnovasyon projeleri ile ülke olarak rekabet gücünün arttırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda 20172020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurular sonucunda üniversitenin 10 tescil ve 14 ise tescil süreci devam eden çalışması bulunuyor.

"Perakende ve Eticaret alanında ikinci sırada"

Patentefect tarafından yayınlanan “Türkiye’nin Patent Raporu – 2020” raporuna yansıyan verilerde Türkiye’de patent başvuru ve tescil sayılarının her geçen yıl arttığı ifade edildi. Türkiye’nin Perakende ve Eticaret Alanındaki Patent Şampiyonları” başlığında ise firmalar ve üniversiteler ayrı ayrı sıralandı. “Sürdürülebilir gelişim” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Bartın Üniversitesi bu sıralamada “Perakende ve Eticaret” alanında üniversiteler arasında ikinciliği FSM Vakıf Üniversitesi ile birlikte paylaştı.

“Başarılarımızı daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları’nın korunmasını sağlamak ve teknolojik gelişmelerle yenilikleri takip etmelerine destek olmak hedefleriyle önemli adımlar attıklarını söyledi.

Rektör Uzun, “Hedeflerimiz doğrultusunda 2018 yılında Patent Koordinasyon Birimi kuruldu. Türk Patent ve Marka Kurumu ile tarafların doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla bir protokol imzalandı. Ardından Bilgi ve Doküman Birimi kurularak konuyla ilgili tüm mevzuat ve yayınlara ulaşılması mümkün hale getirildi. Bu süreçte tüm bileşenlerimizin ulusal ve uluslararası fonlardan etkin bir şekilde yararlanılması amaçlandı. Eğitimler ve anlık bilgilendirmeler başta olmak üzere birçok uygulama hayata geçirildi. Çalışmalarımızın sonuçlarını alıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni hedefimiz ise bu başarımızı tüm bileşenlerimizle birlikte daha yukarılara taşımak” diye konuştu.

