İnkumu Plajı'nda 3 bölgeye mavi bayrak



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, 3 kilometrelik İnkumu Plajı'ndaki 3 bölgede mavi bayrak çekimi yapıldı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, "Mavi bayrağı almak zor, kaybetmek kolaydır" dedi.

İnkumu´ndaki 3 kilometrelik sahil şeridinde, 3 ayrı bölgeye 'mavi bayraklı' unvanı verildi. Plajda düzenlenen bayrak çekim törenine Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve belediye personeli katıldı. Bartın Belediyesi´nin uzun yıllar çalışmalar yaptığını belirten Koordinatör Cebbari, "Bu verilen emeklerin sonucudur, öncelikle bu bölgeye arıtma tesisinin yapılmasıdır. Mavi bayrağın alınmasında en önemli kriterlerden biri de bu tesislerimizdir. Bir arıtma tesisini yaptıktan sonra denizin istenilen seviyeye gelmesi 3-4 yılı alıyor. Bu nedenle yatırımlara dikkat çekmek istiyorum. Tabi bunlar tamamlandıktan sonra plajda birçok olanaklar var. Özellikle engelli vatandaşlarımızın kumsala ulaşması, geri dönüşüm atıklarının toplanması, cankurtaran hizmetlerinin verilmesi gibi birçok kritere bakıyoruz. Bunlardan en önemlisi yüzme suyunun temiz olması gerekir. Bununla ilgili Sağlık Müdürlüğü'müzün sudan aldığı numunelerin Avrupa Birliği standartlarında olması gerekir. Bu bizim vazgeçilmez kurallarımızın arasında yer alıyor ancak şunu da belirtmek isterim; mavi bayrağı almak zor, kaybetmek çok kolaydır. O yüzden bütün insanlarımızın topyekun hareket etmesi gerekiyor" dedi.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu için öncelikle bilim insanlarının dinlenmesi gerektiğini belirten Cebbari, "Çevre temizliği görevi hepimizin sorumluluğudur. Toplumun tamamının sorumluluk alması ve vatandaşlık görevidir. Marmara´da düşülen duruma hiçbir yerde düşülmesini istemiyoruz. Bu bizi rahatsız eder. Bunun için herkesin çevre bilincini içine sindirmesi, müsilaj sorunu yaşamayan her yerde Marmara´daki durumun kulağa küpe olması gerek" diye konuştu.

Bartın Belediye Başkanı Akın ise "Yaptığımız çalışmalar sonunda birçok kriteri yerine getirerek, mavi bayrağı almaya hak kazandık. Akçakoca´dan Samsun´a kadar tek mavi bayrak yer bizim İnkumu olmuştur. Bu bizim için çok önemlidir. Buraya gelen turistlerimiz ilk önce mavi bayrağa baktıklarını biliyoruz. Yani kullanılabilir bir sahilimiz oldu. Mavi bayrağı alabilmek için 4 yıldır çalışma yapıyoruz. Bizler için en önemli kuralımız arıtma tesisinin tamamlanarak, hayata geçirilmesi oldu. Deniz suyumuz olabildiğinden daha çok temiz, şimdi de mavi bayrağı almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bayrağımızı aşağı indirmeyeceğiz." dedi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-06-12 12:40:47



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