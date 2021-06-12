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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnkumu plajında mavi bayraklar göndere çekildi

İHA

İnkumu plajında mavi bayraklar göndere çekildi

Bartın Belediyesi’nin başvurusu üzerine Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yapılan incelemeler sonucunda 3 ayrı noktada mavi bayrak almaya hak kazanan İnkumu’nda mavi bayraklar göndere çekildi.
Bartın Belediyesi’nin İnkumu plajı için Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’na gerçekleştirdiği başvuru su temizliği başta olmak üzere çevre yönetimi, can güvenliği, engelli erişimi gibi 4 kategoride toplam 33 kriterin değerlendirilmesiyle birlikte olumlu sonuçlandı. 3 kilometrelik kum plaja sahip İnkumu’nda 3 ayrı nokta mavi bayrak almaya hak kazandı.
3 ayrı noktadaki mavi bayrakların göndere çekilmesi için düzenlenen törene, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Necmi Balık, Ahmet Kömeç, Bartın Belediyesi ArGe Başkanı Aykut Oktay Ulu ile birlikte Türkiye Çevre Vakfı Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi Almıla Kından Cebbari katıldı.
Türkiye Çevre Vakfı Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi Almıla Kından Cebbari mavi bayrak sürecinde birçok kritere bakıldığını ifade ederek, “Birçok olanak var. Engelliler için denize girme olanaklarından tutun cankurtaran hizmetlerinin bütün donanımlarıyla birlikte yer alması. Geri dönüşümlü atıkların toplanması. Bilgilendirme panoları. Çevre eğitim faaliyetleri gibi birçok kritere bakılıyor. Tabii ki olmazsa olmaz kriterimiz yüzme suyunun mükemmel seviyede olması ve bu Avrupa Birliği standartlarına göredir. Mavi bayrağı almak zor kaybetmek ise çok kolay. Bunun için hepimizin çalışması gerekiyor. Bartın Belediyesinin ortaya koyduğu emeklere hem yörede yaşayan insanların hem de esnafların, turizm işletmecilerinin korumak için el birliği ile çalışması gerekiyor.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise İnkumu plajının Samsun’dan Akçakoca’ya kadar mavi bayrağın olduğu tek kıyı şeridi olduğunun altını çizip, “Mavi bayrak almaya 3 ayrı noktada almaya hak kazandık. 33 tane kriter var. Engelli kriterleri de bir kriter. Onlara da ilave yaptık. Çok şükürler olsun artık özellikle Türkiye’de baktığımız zaman mavi bayrağın görüldüğü Samsun’dan Akçakoca’ya kadar tek kıyı şeridi olduğunu göreceğiz. Burada kalmak isteyen turistler, yani tatilini geçirmek isteyen vatandaşlar önce mavi bayrağa bakıyorlar. Mavi bayrağı önemsiyorlar. Çünkü mavi bayrak temiz bir deniz demek temiz bir sahil demek. Halkın yararına olan kullanılabilir alanların oldukça fazla olduğunu belirten bir sahil demek” dedi.
Konuşmaların ardından 3 ayrı noktada mavi bayraklar göndere çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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