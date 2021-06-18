Bartın'da otomobil, alev alev yandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, motor kısmından yanmaya başlayan otomobil, alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.
BartınAmasra yolu Topderesi mevkisinde, Amasra´ya giden Hasan Doğan yönetimindeki 78 BF 924 plakalı otomobilin motorundan bir anda alevler yükseldi. Sürücü Doğan, otomobili yol kenarına çekip, dışarı çıkarken, alevler ise kısa sürede aracı sardı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili tutanak tutuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-06-18 13:22:37
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