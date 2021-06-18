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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpeklerin saldırısına uğrayan yavru ayıyı vatandaşlar kurtardı

İHA

Köpeklerin saldırısına uğrayan yavru ayıyı vatandaşlar kurtardı

Bartın’da köpeklerin saldırısına uğrayan yavru ayı vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılan yavru ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri kontrolünde gerçekleştirilen veteriner hekim kontrolünden sonra tekrar doğaya salındı.

Olay, Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Güneyören köyünde meydana geldi. Turhan Taşçı amcasının oğluyla birlikte arı kovanlarına bakmaya gittikleri sırada yol kenarında köpeklerin saldırısına uğrayan ayı yavrusu ile karşılaştı. Yaptıkları müdahaleler ile ayı yavrusuna saldıran köpekleri uzaklaştırmayı başaran iki arkadaş daha sonra araçlarının bagajına koydukları yavru ayıyı Ulus İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi. Burada Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alınan yavru ayı veteriner hekim kontrolünün ardından yeniden doğaya salındı.

Yaşadığı ilginç olayı anlatan Turhan Taşçı, “Amcaoğlu vardı arı koymaya gidiyordu beni de götürür müsün, dedi. Aynı köylüm. Tamam dedim gel beraber gidelim. Sonra yola çıktık giderken Madanoğlu mevkiinde bir baktık köpekler bir şeyi sıkıştırmış ısırıyorlardı. Daha sonrasında amcaoğlu giden arabadan hemen indi burada ne oluyor diye. Köpekler bize döndü daha sonrasında. Hemen bende indim arabayı park edip. Bir baktık ayı. Sonra köpeklere taş sopa filan orada ne geldiyse attık ayırdık. Ayıya bir baktık bizim üstümüze geliyor beni kurtarın der gibi. Sonrasında amcaoğlu aldı kucağına bagaja koyduk. Ne yapalım derken hayvanın yürüyecek hali yoktu. Direk jandarmayı aradık, Milli Parkları aradık getirdik Ulus jandarmasına. Buradan da teslim ettik yani olan bu.” dedi.

Veteriner Hekim Tolga Kandıralı ise yaptığı açıklamada, “Ayı yavrumuz 3 aylık dişi bir boz ayıdır. Sağlık problemi herhangi bir sıkıntısı yoktur. Genel kontrollerini, bakımını ve karnını doyurduktan sonra bulunulan yere aldığımız bölgeye bırakılacaktır. Vatandaşlarımızdan, köylülerimizden, avcılarımızdan şöyle bir şey rica ediyorum. Yavru karaca olabilir, kurt yavrusu olabilir, çakal yavrusu olabilir veya ayı yavrusu olabilir. Lütfen bunları bulundukları yerlerden yaralı ve sağlık problemi yoksa ayırmayalım. Çünkü mutlaka etraflarında anneleri vardır ve geri dönüp onları mutlaka alacaklardır. Bu şekilde alındığında biz zorluk yaşıyoruz.” İfadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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