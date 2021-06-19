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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bölgesel kalkınma temelinde iş birliği yapılabilecek alanlar görüşüldü

İHA

Bölgesel kalkınma temelinde iş birliği yapılabilecek alanlar görüşüldü

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile bölgesel kalkınma temelinde iş birliği yapılabilecek alanlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.
Ziyarette, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” ile ortaya konulan oluşturulan strateji kapsamında tecrübe paylaşımında bulunuldu. İki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette, her iki üniversitenin de elde ettiği kazanımları sürdürülebilir bir şekilde geleceğe taşıma hedefi vurgulandı.
Tecrübe paylaşımının önemine değinen Rektör Uzun, “Üniversiteler ürettikleri katma değerle bulundukları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bartın Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi de bu noktada ihtisaslaşan yükseköğretim kurumları olarak önemli çalışmalar yapmaktadır. Bölgesel kalkınma temelinde tüm bileşenlerimizle iş birliği ve güç birliği yaparak sürdürdüğümüz çalışmalarımızda hedefimiz ülkemizin kalkınmasına değer katmaktır. Bu noktada saygıdeğer rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile iki üniversitenin iş birliğinde yapılabilecekler konusunda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Kendisine yakın ilgileri ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum.” dedi.
Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Karaman ise her iki üniversitenin de ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında öncelikle bulundukları bölge olmak üzere ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkı sağladıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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