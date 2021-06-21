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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uzun: "Dünyada akıllı liman kavramı gelişiyor"

İHA

Rektör Uzun: "Dünyada akıllı liman kavramı gelişiyor"

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un Trabzon Liman Başkanı Muhammet Özdemir ile Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Emin Bilgin’i ziyaretinde “Akıllı Liman” konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
ÜniversiteKamuSanayi iş birliği kapsamında çalışmaların başarıyla sürdürüldüğü Bartın Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, Trabzon Liman Başkanı Muhammet Özdemir ile Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Emin Bilgin’i ziyaret etti. Bartın Üniversitesi’nin “Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi” odağında “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanı doğrultusundaki çalışmalarından bahsedildiği ziyarette, yapılabilecek iş birliği ve tecrübe paylaşımlarının arttırılması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.
Bartın Üniversitesi’nin paydaşlarıyla birlikte ülkenin gelişimine katkı sunmaya devam ettiklerini ifade eden Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak bölgesel odaklı bir anlayışla ülkemizin kalkınmasına destek oluyoruz. ‘Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi’ üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Yeni YÖK anlayışla büyük önem verilen ‘Bölgesel Kalkınma ve Odaklı Misyon Farklılaşması’ projesi kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ konusunda gayret gösteriyoruz. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç hocamız ile birlikte YÖK üyelerimizin ve tüm paydaşlarımızın da desteğiyle ülke olarak gelişimimize değer katıyoruz. Bu noktada bölgemizin önemli limanlarından biri olan Trabzon Liman İşletmeciliği ile yapılacak iş birliğini ve tecrübe paylaşımı önemsiyor, Muhammet Özdemir ve Emin Bilgin’e nazik ilgileri için teşekkür ediyorum.” dedi.
Rektör Uzun’a ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Özdemir ve Bilgin ise Bartın Üniversitesi’nin “Akıllı Lojistik”, “Akıllı Liman”, “Akıllı Endüstri” ve “Akıllı Şehirler” başta olmak üzere bu doğrultuda yapılan çalışmaları ilgiyle takip ettiklerini belirterek, devam eden çalışmaların bölgesel kalkınma konusunda önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

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