38. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası’dan 2 madalya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

38. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası’dan 2 madalya

İHA

38. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası’dan 2 madalya

Dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası’nda Bartın Üniversitesi öğrencisi Burhan Akbudak altın, Bartın Üniversitesi mezunu Abdulkadir Çebi ise bronz madalya almayı başardı.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen ve 10 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun mücadele ettiği 38. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası sona erdi.
Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı’nın genel klasmanda 10 madalya ve 192 puanla zirvede tamamladığı turnuvada Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Burhan Akbudak 82 kiloda altın madalyaya uzandı.
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Abdulkadir Çebi ise gösterdiği performansla bronz madalyayı ülke hanesine yazdırmayı başardı.
Türkiye’nin 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronz aldığı turnuvayı 177 puanla Rusya ikinci, 132 puanla İran ise üçüncü sırada tamamladı.
Milli sporcuları tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden öğrencilerimiz ve mezunlarımız yeni başarılarla bizleri gururlandırıyor. Genç sporcularımız katıldıkları her müsabakada Türk sporunun marka değerine katkılar sunmaya devam ediyor. Böylece bizler de sporu tabana yaymak, bir kültür, bir bilinç haline getirmek ve nitelikli bireyler yetişmek hedeflerimizi adım adım gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu düşüncelerle Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası’nda elde ettikleri başarılar dolayısıyla öğrencimiz Burhan Akbudak’ı ve mezunumuz Abdulkadir Çebi’yi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Uzun: "Dünyada akıllı liman kavramı gelişiyor"
YEREL HABERLER Rektör Uzun: "Dünyada akıllı liman kavramı gelişiyor"
25 ülkeden bilim insanları Bartın Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER 25 ülkeden bilim insanları Bartın Üniversitesi’nin ev ...
Tarla Lavinya Çiçeği Türkiye florasına kazandırıldı
YEREL HABERLER Tarla Lavinya Çiçeği Türkiye florasına kazandırıldı
Küre Dağları Milli Parkı'nda tarla lavinyası tespit edildi
YEREL HABERLER Küre Dağları Milli Parkı'nda tarla lavinyası tespit ...
'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü kaza yaptı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü kaza yaptı
Bölgesel kalkınma temelinde iş birliği yapılabilecek alanlar görüşüldü
YEREL HABERLER Bölgesel kalkınma temelinde iş birliği yapılabilecek ...
Bartın Üniversitesi’nin de yer aldığı ortak girişim Erasmus+ Akreditasyonunu aldı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi’nin de yer aldığı ortak girişim ...
Bilimsel çalışma ve araştırmalarda iş birliği güçlendirilecek
YEREL HABERLER Bilimsel çalışma ve araştırmalarda iş birliği ...