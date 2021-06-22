Doç. Dr. Ahu Pakdemirli, kitap söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi

Bartın Üniversitesi’nde çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinliğe katılan Doç. Dr. Ahu Pakdemirli, öğrencilerle “Ne Yapmalı? Çocuklar için İlkyardım” kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen “Kitap Söyleşisi” yoğun ilgi gördü. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahu Pakdemirli’nin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, çocuklar için hazırlanan ve ilkyardım bilmenin hayat kurtardığının etkili bir şekilde anlatıldığı kitap konuşuldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Çocuklar için İlkyardım kitabında insan hayatının değeri, her an kazalar ile karşılaşılabileceği ve yaşamı tehlikeye düşüren durumlarda ne yapılabileceği gibi hususlar çocuklarımız için etkili bir şekilde anlatılıyor. Olası bir durumda ilkyardımın hayat kurtarabileceği çocuklarımız tarafından eğlenerek öğreniliyor.” dedi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hacer Yalnız Dilcen ise yaptığı konuşmada çocuklar için “Temel Yaşam Desteği”nin önemine değinerek ilkyardımın toplumsal önemine ve çocuklara nasıl anlatılması gerektiğini aktardı.

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. Gör. Aslı Saldamlı’nın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Doç. Dr. Pakdemirli tarafından erken yaşta edinilen ilkyardım bilgisinin önemine vurgu yapıldı.

Çocukken öğrenilen bilginin kalıcılığına dikkat çeken Doç. Dr. Pakdemirli, korkutmadan, eğlenerek ve merakla ilkyardımın erken yaşta öğrenilmesinin toplumsal bir kültür ve farkındalık yaratacağını dile getirdi.

“Ne Yapmalı? Çocuklar için İlkyardım” kitabının hayali olduğunu da dile getiren Pakdemirli, kitabın kabartmalı ve sesli versiyonlarının ülkemizde bulunan 17 engelli okuluna bağışlandığını ve bu durumdan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tıp hekimi olmasının yanında ikinci doktora eğitimini tamamlayarak Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) alanında çalışmakta olan Pakdemirli, kitabında diğer kitaplardan farklı olarak afetler konusunda KBRN’ye ve Covid19’a değindiğini ifade etti.

Söyleşi, karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.