İşçi servisi kamyonetle çarpıştı: 1 yaralı

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Bartın’da işçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tabanözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bartın Organize Sanayi Bölgesinde çalışan işçileri taşıyan Ruhi K. yönetimindeki 74 AHH 351 plakalı minibüs Tabanözü köyü istikametine seyir halindeyken tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkan Turgut K. idaresindeki 02 HE 743 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki bahçeye girerek durabildi. Kazada işçi servisinde yolcu olarak bulunan Fatma K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri yönlendirildi. Yaralı Fatma K. ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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