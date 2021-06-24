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İletişim Başkanlığından Doç. Dr. Göksu, öğrencilerle bir araya geldi

İHA

İletişim Başkanlığından Doç. Dr. Göksu, öğrencilerle bir araya geldi

Bartın Üniversitesindeki seminerde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Doç. Dr. Oğuz Göksu, “Algı yönetimi konusunda uluslararası düzeyde devletler arasında ciddi bir güç mücadelesi olduğu gözlemlenmektedir” dedi.
Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu (Bartın MYO) tarafından düzenlene “Algı Yönetimi” adlı çevrim içi seminer yoğun ilgi gördü. Bartın Üniversitesinin akademik ve idari insan kaynağı ile birlikte öğrencileri ve mezunlarının da katıldığı etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, algı ve algı yönetimi konusunun bireysel, kurumsal ve ulusal olarak üzerinde durulması gereken önemli bir durum olduğunu söyledi.
“Artık her anlamda farkındalığı yüksek ve etkin bir Türkiye var”
Ulusal ve uluslararası alanda “Türkiye” algısı üzerine yapılan bilimsel çalışmalardan örnekler vererek bir değerlendirme de yapan Rektör Uzun, “Şunu açıkça ifade etmem gerekiyor ki artık eski Türkiye yok. Her anlamda farkındalığı yüksek ve etkin bir Türkiye var. Özellikle bugün gündemimize aldığımız konu bağlamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının çalışmaları çok özel ve elzem bir yere sahiptir. Bütünlüklü bir iletişim stratejisi ile devletimizin tüm kurumları ile koordineli iletişim çabaları sürdüren İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası kamuoyunda hayati bir görevi yerine getirmektedir. Temsil gücümüzü arttırmaya yönelik çabalarıyla her düzeyde anlama, anlatma, anlam ve değer katma çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Bu çalışmalar ‘Türkiye’ markasını her bağlamda güçlendirmenin adımlarıdır” dedi.
“Algı ve Algı Yönetimi kavramlarına olumsuz çağrışımlar yüklenmiştir”
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Doç. Dr. Oğuz Göksu’nun “Algı ve Algı Yönetimi” konusunda verdiği seminerde “Geleneksel Medyada Algı Yönetimi”, “Algı, Kamu Diplomasisi ve Ülke Markalama”, “Dijital Dezenformasyon ve Manipülasyon” ve “Dijital İletişim ve Algı Yönetimi” başlıklarında bilgiler verildi.
“Algı ve Algı Yönetimi” kavramlarına olumsuz çağrışımlar yüklendiğinin altını çizen Göksu, “Gündelik hayatta algı ve algı yönetimi kavramlarının eksik, yanlış, çarpıtılmış, tahrif edilmiş ve hatta yalan bilgi ile eş anlamlı olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu kullanımın zamanla içselleştirilmesi ve hem geleneksel hem de dijital medyadaki yaygın söylemin de bu eksende olması algıya ve algı yönetimine olumsuz çağrışımların eklemlenmesini beraberinde getirmektedir. Diğer yandan medya genelindeki negatif söyleme karşın algı yönetiminin gerçek bilginin geniş kitlelere bir strateji doğrultusunda farklı ikna yöntem ve teknikleriyle sunulması anlamına geldiği gerçeği geri plana iletilmektedir. Yanlış bilginin düzeltilmesi, kara propaganda etkisinin azaltılması ve/veya yok edilmesi, dezenformasyonla mücadele edilmesi, hakikatin yaygınlaştırılması, manipülasyonun tersine çevrilmesi de algı yönetimi kapsamında ele alınmaktadır” diye konuştu.
“Algı konusunda uluslararası düzeyde ciddi bir güç mücadelesi gözlemlenmektedir”
Algı yönetimi konusunun devletler arası bir mücadele alanına dönüştüğünü kaydeden Göksu, “Algı yönetimi konusunda uluslararası düzeyde devletler arasında ciddi bir güç mücadelesi olduğu gözlemlenmektedir. Bu kapsamda diplomasi, kamu diplomasisi ve ulus markalamada da algı yönetimi çalışmaları yapılmaktadır. Uluslararası düzeyde algıların yönetimi noktasında, gerçeklikler ve gelişmeler olduğu haliyle aktarılabildiği gibi ilgili ülkenin dış politikasına bağlı olarak medya ve yeni iletişim teknolojileri vasıtasıyla olayların ve olguların bir bölümünün yansıtılması ve/veya gerçekliğin tahrif edilmesi ya da o ülkenin menfaatlerine yönelik bilgilerin ve gelişmelerin kamuoylarına anlatılması uygulamaları hayata geçirilmektedir” şeklinde konuştu.
“Sahte haberler en büyük sorunlardan biri haline geldi”
Göksu, dijitalleşme ile birlikte sosyal medya kullanımı üzerine önerilerde de bulunarak “Yanlış eksik/hatalı/kurmaca/yanıltıcı bilgi ve sahte haberler sosyal medyanın en büyük sorunlarından biri haline geldi. Kullanıcılar için dezenformasyonun ve manipülasyonun panzehiri; dijital medya okuryazarlığıdır” ifadelerine yer verdi.
Karşılıklı soru ve cevapların alındığı seminer, Doç. Dr. Göksu’ya katkılarından dolayı Rektör Uzun tarafından teşekkür belgesinin çevrim içi olarak verilmesiyle son buldu.

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