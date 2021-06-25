Bakan Selçuk: “Okul isimleri ile çocuklara aslında bir vizyon, hedef, rol model gösteriyoruz” Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Asıl telafi eğitimlerimiz 5 Temmuz’da başlayacak”

Bartın’da yapımı tamamlanan okulların açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullara verdikleri isimlerle, çocuklara aslında bir vizyon, hedef, rol model göstermiş olduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir dizi ziyaret ve açılışlar için Bartın’a geldi. İlk olarak Bartın Valiliğini ziyaret eden Bakan Selçuk, buraa Vali Sinan Güner’den brifing aldıktan sonra Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve ilçelere yapımı tamamlanan okulların toplu açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, hep birlikte çocukların daha şen ve mutlu bir şekilde eğitim öğretim görebilmeleri için elbirliği ile projeler yaparak hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bakan Selçuk, “ Bilimsel kimliği ile disiplini ile öne çıkmış bir büyüğümüz ustamız olan Fuat Sezgin adına okulu açıyor olmak çok farklı bir mesajları da içinde barındırıyor. Çocuklarımıza aslında bir vizyon, hedef ve rol model göstermiş oluyoruz bu isimleri buralara verme kararlığımızla. Öğretmenlerimizin daha mutlu olacağı, çocuklarımızın mutlu olacağı ortamlar hazırlamak temel gayemiz. Çocuklarımızın okula severek, koşarak ve isteyerek gitmesi bizim arzularımız arasında. Bütün bunları yaparken, sanat, kültür ve bilim alanında çok daha iyi yetişsin, daha donanımlı olsunlar. Bugün ilkokula başlayan çocuklar 2040’a doğru çalışma hayatına atılacak. Bize soru soracaklar, ‘Siz bizi neye hazırladınız?. O günün dünyasında çok büyük farklılık, ortaya çıkacak büyük değişimler tüm dünyayı saracak. Bu sarsıntıya hazır olmak için Bartın’ın büyük hazırlıkları var, motivasyonu var bu bizi mutlu ediyor. Bizim bu okullarımız da ortaya çıkacak başarılar, çocuklarımızın ortaya koyacağı bilimsel projeler, eğitim ve bilimsel çalışmalar bunların hepsi geleceğe yatırım olarak görülecektir” dedi.

Küresel salgın döneminde tüm dünyada olduğu gibi bizimde eksikliklerimiz var diyen Selçuk, “ Bizim vazifemiz bu eksiklikleri tamamlamaktır. Bu vesile ile telafide bende varım çalışmasını başlattık. 5 Temmuz’da asıl program başlayacak. Her okulumuzun ihtiyacını öğretmenlerimiz ve müdürlerimiz daha iyi bilir. Okula özgü hazırlıkların yapıldığını biliyorum ve sonuna kadar destekliyoruz. Atölyelerimizin sayısını arttırarak, atölyeler ile zenginleşen okullarla daha mutlu çocuklar olacak” ifadelerine yer verdi.

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