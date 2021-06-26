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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YÖK Anadolu Projesi’nin ilk dönemi başarıyla tamamlandı

İHA

YÖK Anadolu Projesi’nin ilk dönemi başarıyla tamamlandı

Bartın Üniversitesinin “YÖK Anadolu Projesi” kapsamında eşleştiği İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile bilgi ve tecrübe paylaşımının yapıldığı ilk dönem başarıyla tamamladı.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından hayata geçirilen “YÖK Anadolu Projesi” kapsamında İTÜ ve ODTÜ ile eşleşen Bartın Üniversitesinde başarılı bir dönem geride bırakıldı. Bilgi ve tecrübe paylaşımının yapıldığı bu süreçte İTÜ’den gönüllü akademisyenler Bartın Üniversitesi’nin “Bilgisayar Mühendisliği”, “Elektrik, Elektronik Mühendisliği” ile “Moleküler Biyoloji ve Genetik” bölümlerinde; ODTÜ’den gönüllü akademisyenler ise “İngilizce Öğretmenliği” ve “Psikoloji” bölümlerinde derslere girdi.
20202021 Akademik Yılı Bahar Dönemi başlangıcından bu yana derslerin devam ettiği Bartın Üniversitesinde ders dışı etkinliklerle de öğrencilerin gelişimi desteklendi. Bu kapsamda eğitim dili yüzde 100 İngilizce olan Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tarafından düzenlenen “Language Talks” etkinlik serisinin ilk konferansı “Bildiğimizi Bilmediğimiz Dil” başlığıyla gerçekleştirildi. Konferansa ODTÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Martina Gracanin Yüksek katılarak insanların anadillerinde esasında bildikleri ancak bildiklerinin farkında olmadıkları birtakım kurallardan bahsetti.
ODTÜ Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Duygu Özge’nin konuşmacı olarak katıldığı “Birbirimizi Anlamak: İnsanın Dili Anlama Mekanizmaları” adlı etkinlikte ise insanların ana dillerinde veya yabancı dilde, dili algılama ve anlamlandırma süreçleri anlatıldı.
“Küçük Bir İkramla Kalp Kazanabilir/Kırabilir mi?” adlı son etkinliğin konuğu ise ODTÜ Eğitim Fakültesinden Dr. Deniz Şallı Çopur oldu. Çevrim içi atölyede kültürler arası etkileşim yetisinin dil sınıflarına nasıl entegre edilebileceği, eğlenceli ve bir o kadar da öğretici aktivitelerle katılımcılara aktarıldı.
Başarıyla geçen bir dönemin ardından iş birlikteliklerini geliştirmek için gayret gösterdiklerinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, YÖK Anadolu Projesi’nin bilimsel ve sosyal etki değeri çok yüksek bir proje olduğunu ifade etti.
Rektör Uzun, “Hedefimiz, YÖK Anadolu Projesi ile kalite odaklı sürdürülebilir gelişim çalışmalarımıza hız kazandırmak. Bu doğrultuda geride bıraktığımız ilk dönemin öğrencilerimiz için ufuk açıcı bir deneyim oldu. Proje kapsamında akademik ve inovatif birikimlerimizin geliştirilmesine yönelik çalışmalarla gayretlerimizi önümüzdeki dönemlerde daha da arttıracağız. Gönüllülük esasına dayalı bu proje kapsamında ODTÜ ve İTÜ’den tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. ‘Yeni YÖK’ vizyonuyla kalite eksenli yolculuğumuzda bizleri destekleyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a ve YÖK Yürütme Kurulu üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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