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Hasta odasında çıkan yangın korkuttu

DHA

Hasta odasında çıkan yangın korkuttu


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Devlet Hastanesi'nde hasta odasında elektrik prizinden çıkan yangın paniğe neden oldu. Hastalar başka servise tahliye edilirken yangın ise büyümeden söndürüldü.
Olay, saat 21.30 sıralarında Bartın Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. 21 kişinin yatarak tedavi gördüğü genel cerrahi bölümünde bir hasta odasında elektrik prizinden dumanlar çıkmaya başladı. Bir anda yayılan dumanlar nedeniyle hastalar panik yaşadı. Hastane güvenlik görevlileri yangın tüpleri ile yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle hastaneye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hastalar yoğun duman nedeniyle bir alt servise taşınırken, bazı hastalarda hastane bahçesinde bekletildi. Hastane personeli elektrik kontağı sonucu çıkan yangını söndürürken, hasta ve yakınları rahat bir nefes aldı. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.  DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar
2021-06-29 22:13:26

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