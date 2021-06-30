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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da 152 bin 995 doz aşı yapıldı

İHA

Bartın'da 152 bin 995 doz aşı yapıldı

Yurt genelinde olduğu gibi Bartın’da da Covid19’a karşı aşılama faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Bartın’da aşılama faaliyetleri büyük bir hızla sürdürülürken 30 Haziran itibariyle aşılamada 152 bin doz rakamına ulaşıldı.
Bartın İl Sağlık Müdürlüğünce kent genelinde sürdürülen aşılama faaliyetlerine yönelik rakamsal veriler paylaşıldı. Tüm Türkiye’de Covid19’a karşı aşılama faaliyetleri hız kesmeden sürüyor. Bartın’da da aşılama başarıyla devam ediyor. 198 bin 979 nüfusa sahip Bartın’da 30 Haziran 2021 saat 14.00 itibariyle 103 bin 270 birinci doz, 49 bin 725 ikinci doz olmak üzere toplam 152 bin 995 doz aşı yapıldığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimizde COVID19 ‘la mücadele kapsamında planlanan aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisinde en önemli silahımız olan aşılamada İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre 30 Haziran 2021 Saat 14:00 itibariyle 103 bin 270 birinci doz, 49 bin 725 ikinci doz olmak üzere toplam 152 bin 995 doz aşı yapılmıştır. ilimizde ki hasta sayılarının, hastane ve yoğun bakım yatış oranlarının düşmesinde, bilinçli vatandaşlarımızın aşıya göstermiş oldukları talep ve pandeminin başından beri özveriyle çalışan sağlık ordusu çok önemli rol almaktadır” denildi.
Kurulan mobil istasyonlarla randevusuz aşılama yapılabildiğine de dikkat çekilen açıklamada, “İlimizde Covid19’la mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, güçlendirmek ve toplumsal bağışıklık seviyesini arttırmak adına, aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Yeni aşı uygulama merkezleri de devreye giriyor. Bartın Devlet Hastanesi, Bartın Kadın Doğum Hastanesi Ek Bina, Ulus ve Amasra İlçe Devlet Hastaneleri, Kurucaşile Toplum Sağlığı Merkezi ile Aile Sağlığı Merkezlerine ilaveten kurulan yeni aşı merkezleri ile aşılama hizmeti hız kesmeden devam ediyor. Yerinde aşı uygulaması ile ilimizde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika çalışanlarının aşılamalarından sonra 28 Haziran Pazartesi günü Hükümet Caddesi’ne, 29 Haziran Salı günü Cumhuriyet Meydanı’na kurulan aşı standı ile vatandaşlarımız randevusuz olarak aşılanabiliyor.” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca Sağlık Bakanlığının son açıklaması ile 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşların aşılarını olabileceği hatırlattırılırken, “Bizler buradayız ve aşısını olamayan herkese ulaşmak için elimizden geleni yapmaya hazırız” mesajı ile tüm vatandaşlar aşı olmaya davet edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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