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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahıskalı şehitlerin hatıraları belgesel filmlerle yaşatılıyor

İHA

Ahıskalı şehitlerin hatıraları belgesel filmlerle yaşatılıyor

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB), 2. Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü uğrunda canlarını feda eden 9 Ahıskalı şehidin hatıralarını ölümsüzleştirmek için belgesel film hazırladı.
DATÜB hazırladığı belgesel filmlerle vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin aziz hatıralarını ölümsüzleştiriyor. DATÜB Genel Başkanı, Hayırsever İş İnsanı Ziyatdin Kassanov’un katkıları ve talimatı ile bu yılın nisan ayında başlatılan çalışmada 9 şehidin belgeseli hazırlanarak çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Belgesellerde şehitlerin hayatları, ailelerinin duygu ve düşünceleri yer aldı. Belgesellerin kamera çekimleri, kurgu ve montajında sosyal sorumluluk anlayışıyla deneyimli isimler ve bazı gazeteciler de yer aldı.
DATÜB Basın Sorumlusu Mevlüt Işık, yaptığı açıklamada, 30 yılı aşkın bir süredir ermeni işgalinde bulunan Karabağ’ın, Azerbaycan’ın şanlı ordusu ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in iradesi, liderliği sayesinde 44 gün gibi kısa süre içerisinde alınması zamanı vatan uğrunda canlarını feda eden 9 kahraman Ahıskalı Türk şehidin hepsinin ayrı ayrı hikayelerinin olduğunu söyledi.
Şehitlerin aziz hatıralarının canlı tutulması ve ölümsüzleştirilmesi için belgesel filmler yapmaya karar verdiklerini anlatan Işık, nisan ayında başlayan çalışmalarla 9 filmi oldukça kısa bir sürede tamamladıklarını, ikinci etapta ise 9 şehidin ve bir Vatan Savaşı Kahramanının hatıralarını içeren belgesel kitabı da tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.
Işık, "Birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek ve şehitlerimizi unutturmamak için böyle güzel bir çalışma yaptık. Belgeseli çekilen ailemizle defalarca görüştük. Şehitlerimizin mezarlarını ziyaret edip dua okuduk. Şehitlerimizin velileri başta olmakla, yakın akrabaları, arkadaşları ve komşuları ile röportajlar yaptık, fotoğraflarını topladık, onlarla birlikte oldukça duygusal anlar yaşadık. Bu şekilde şehitlerimizin belgeseli ortaya çıktı. Böyle güzel çalışmalar yaptığımız için ise mutlu oluyoruz, şehit ailelerimiz de mutlu oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. DATÜB, Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov liderliğinde şehit ailelerimizin yanında hep oldu, olmaya da devam edecek” ifadelerini kullandı.
"Çok güzel tepkiler alıyoruz"
Belgesellerde şehit ailelerinin düşüncelerine de yer verildiğini belirten Işık, "Belgesel filmi çekilen şehit ailelerinin memnuniyeti bizi çok mutlu ediyor. Bu belgesellerle şehitlerimizi ölümsüzleştiriyoruz. Hatıralarını her zaman canlı tutuyoruz. İnsanlarımız hem arayarak hem de mesajlarıyla tebrik ediyorlar. DATÜB olarak şehitlerimizin ve ailelerinin yanında olduğumuz için teşekkür ediyorlar. Şehitlerimize çok şey borçluyuz” ifadelerine yer verdi.

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