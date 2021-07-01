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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uzun, TRT Haber ‘Öğrenci İşleri’ programına konuk oldu

İHA

Rektör Uzun, TRT Haber ‘Öğrenci İşleri’ programına konuk oldu

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ilgiyle takip edilen “Öğrenci İşleri” programı için kamera karşısına geçerek Bartın Üniversitesi mezunlarından TRT sunucusu Nurya Yardımcı’nın sorularını cevapladı.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, TRT Haber’de yayınlanan “Öğrenci İşleri” programına konuk oldu. Üniversite tercih dönemi öncesinde başlayacak program için kamera karşısına geçen Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi mezunlarından TRT sunucusu Nurya Yardımcı’nın sorularını cevapladı.
Doğru tercih ile aday öğrencilere önerilerde bulunulacağı program kapsamında yapılan söyleşide, Bartın Üniversitesinin 9 fakülte, bir yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan programlar hakkında bilgiler verdi.
Bartın Üniversitesinin büyük bir aile olarak gördüklerini vurgulayan Rektör Uzun, “‘Sürekli İyileşme’ anlayışıyla Üniversitemizi her gün biraz daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir anlayışla akademik gücümüz ve öğrencilerimizle birlikte geleceğe doğru yürüyoruz” dedi.
Rektör Uzun, kaliteli eğitim ve yeni bilgi üretimi noktasında üniversitenin nitelikli çalışmalar ürettiğini de belirterek “Yükseköğretim Kurulumuz tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamına alınan 15 üniversiteden biri olarak bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katacak çalışmalar yapıyoruz. Bir yandan ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında gayret gösterirken diğer bir yandan da eğitime gönül vermiş yetkin insan kaynağımızla nitelikli mezunlar yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimize yüksek standartlara sahip çağdaş bir eğitimöğretim ortamı sunuyoruz” diye konuştu.
Bartın Üniversitesindeki tüm çalışmaların merkezinde öğrencilerin olduğunu vurgulayan Rektör Uzun, “Proje tabanlı öğrenme stratejileri”, “Öğrenci başarıları”, “çift anadal ve yandal imkânları”, “Erasmus ve Mevlana Değişim Programları”, “7+1 ve 3+1 eğitim modeli”, “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” ve “Mezunlarla iletişim” gibi başlıklarda da açıklamalarda bulundu.
Rektör Uzun, konuşmasının sonunda tüm öğrencileri Bartın Üniversitesine davet ederek “Şunu gönül rahatlığıyla vurgulamak isterim ki Bartın Üniversitesi, geleceğiniz için iyi bir başlangıç olacaktır. Bartın Üniversitesi güçlü insan kaynağı ile donanımlı bireyler yetiştirerek öğrencilerine bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda önemli fırsatlar sunmaktadır. Bartın Üniversitesi, öğrenim gördüğünüz yıllar boyunca tüm bileşenleriyle hedeflerinize ulaşmanız için hep yanınızda olacağı gibi mezuniyet sonrasında da sizleri yalnız bırakmayacaktır. Başarıyı hedefleyen tüm öğrencilerimizi Bartın Üniversitesine, bu büyük ailenin bir parçası olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Deneyimli TRT kameramanı Resul Daban’ın gerçekleştirdiği program çekimleri Bartın Üniversitesi kampüslerinin dışında Bartın şehir merkezi, İnkumu, Güzelcehisar ve Amasra ilçesinde de yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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