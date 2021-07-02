Denizde kalp krizi geçirip, öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde serinlemek için girdiği denizde kalp krizi geçiren Recep Top (66), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İnkum tatil beldesinde dün akşam saatlerinde serinlemek için denize giren Recep Top, aniden fenalaştı. Sahildekilerin haber vermesi üzerine cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan Recep Top'a ilk müdahale yapıldı. Aşırı su yuttuğu tespit edilen Recep Top, çağırılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 ay önce tatil için Almanya'dan Bartın'a geldiği belirtilen, yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği saptanan Recep Top, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-07-02 10:57:23
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