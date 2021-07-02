TÜSİAV'dan Rektör Uzun’a “Üstün Hizmet ve Başarı Beratı”

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) tarafından bölgesel odaklı çalışmalarla ülkemizin gelişimine sunduğu katkılar dolayısıyla Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a “Üstün Hizmet ve Başarı Beratı” verildi.

TÜSİAV tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun “Üstün Hizmet ve Başarı Beratı” almaya layık görüldü. Kişilerin çalıştığı kurum ve kuruluşa, ülkesine, milletine, devletine ve insanlığa özverili ve üstün hizmetlerinden dolayı verilen berat belgesi, Bartın Üniversitesi’nde düzenlenen törenle Rektör Uzun’a takdim edildi. Törende TÜSİAV Yönetim Kurulu Üyesi, Bilişim ve Teknoloji Platformu Başkanı Cemil Sedefoğlu, TÜSİAV Platformlar Koordinatörü, Hukuk Platformu Başkanı Avukat Celalettin Solmaz ve TÜSİAV Eğitim Platformu Başkan Vekili Mustafa Hürmüzlü yer aldı.

Törene video konferans aracılığıyla bağlanan TÜSİAV Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, “Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı olarak Bartın Üniversitesini ve değerli Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u yakından takip ediyoruz. Rektör Prof. Dr. Uzun liderliğinde Bartın Üniversitesinde, bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarla ülkemizin gelişimine yönelik önemli işler yapılmaktadır. Bartın Üniversitesi, ulusal ve uluslararası alanda kayda değer bir görünürlük kazanmış ve bağımsız değerlendirme kuruluşlarına göre önemli bir yükseliş kaydederek bizlere güven veren bir noktaya ulaşmıştır. Sadece bilimsel çalışmalarla değil öğrencileriyle de önemli bir bilim yuvası olan Bartın Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u göstermiş olduğu gayretlerden dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

TÜSİAV Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Rektör Uzun ise, “Sürekli gelişen, topluma birçok noktada katkı sağlayan, bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katan Bartın Üniversitesinde tüm bileşenlerimizle geleceğe kararlılıkla yürüyoruz. ‘Birlikte Başarıyoruz’ sloganıyla durmadan çalışıyor ve her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olma hedefiyle gayret gösteriyoruz. Ülkemizin ve dünyanın saygın yükseköğretim kurumları arasına girmek için yoğun bir tempoda ilerlemeye devam ediyoruz. Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte elde edilen başarılara her geçen gün yenilerini ekliyoruz. YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve YÖK üyelerimizin destekleri ile tüm paydaşlarımızla güç birliği yaparak gösterdiğimiz performansı sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Bu düşüncelerle TÜSİAV Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak ile yönetim kurulu üyelerine bizleri motive eden ve geleceğe daha umutlu bakmamıza katkı sağlayacak bu teveccühleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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