TÜSİAV'dan Rektör Uzun’a “Üstün Hizmet ve Başarı Beratı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜSİAV'dan Rektör Uzun’a “Üstün Hizmet ve Başarı Beratı”

İHA

TÜSİAV'dan Rektör Uzun’a “Üstün Hizmet ve Başarı Beratı”

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) tarafından bölgesel odaklı çalışmalarla ülkemizin gelişimine sunduğu katkılar dolayısıyla Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a “Üstün Hizmet ve Başarı Beratı” verildi.
TÜSİAV tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun “Üstün Hizmet ve Başarı Beratı” almaya layık görüldü. Kişilerin çalıştığı kurum ve kuruluşa, ülkesine, milletine, devletine ve insanlığa özverili ve üstün hizmetlerinden dolayı verilen berat belgesi, Bartın Üniversitesi’nde düzenlenen törenle Rektör Uzun’a takdim edildi. Törende TÜSİAV Yönetim Kurulu Üyesi, Bilişim ve Teknoloji Platformu Başkanı Cemil Sedefoğlu, TÜSİAV Platformlar Koordinatörü, Hukuk Platformu Başkanı Avukat Celalettin Solmaz ve TÜSİAV Eğitim Platformu Başkan Vekili Mustafa Hürmüzlü yer aldı.
Törene video konferans aracılığıyla bağlanan TÜSİAV Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, “Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı olarak Bartın Üniversitesini ve değerli Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u yakından takip ediyoruz. Rektör Prof. Dr. Uzun liderliğinde Bartın Üniversitesinde, bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarla ülkemizin gelişimine yönelik önemli işler yapılmaktadır. Bartın Üniversitesi, ulusal ve uluslararası alanda kayda değer bir görünürlük kazanmış ve bağımsız değerlendirme kuruluşlarına göre önemli bir yükseliş kaydederek bizlere güven veren bir noktaya ulaşmıştır. Sadece bilimsel çalışmalarla değil öğrencileriyle de önemli bir bilim yuvası olan Bartın Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u göstermiş olduğu gayretlerden dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
TÜSİAV Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Rektör Uzun ise, “Sürekli gelişen, topluma birçok noktada katkı sağlayan, bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katan Bartın Üniversitesinde tüm bileşenlerimizle geleceğe kararlılıkla yürüyoruz. ‘Birlikte Başarıyoruz’ sloganıyla durmadan çalışıyor ve her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olma hedefiyle gayret gösteriyoruz. Ülkemizin ve dünyanın saygın yükseköğretim kurumları arasına girmek için yoğun bir tempoda ilerlemeye devam ediyoruz. Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte elde edilen başarılara her geçen gün yenilerini ekliyoruz. YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve YÖK üyelerimizin destekleri ile tüm paydaşlarımızla güç birliği yaparak gösterdiğimiz performansı sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Bu düşüncelerle TÜSİAV Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak ile yönetim kurulu üyelerine bizleri motive eden ve geleceğe daha umutlu bakmamıza katkı sağlayacak bu teveccühleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizde kalp krizi geçirdi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Denizde kalp krizi geçirdi hayatını kaybetti
Denizde kalp krizi geçirip, öldü
YEREL HABERLER Denizde kalp krizi geçirip, öldü
Bartın Üniversitesi öğrencisi Polat Polatçı, Avrupa şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi öğrencisi Polat Polatçı, Avrupa ...
Rektör Uzun, TRT Haber ‘Öğrenci İşleri’ programına konuk oldu
YEREL HABERLER Rektör Uzun, TRT Haber ‘Öğrenci İşleri’ programına ...
Ahıskalı şehitlerin hatıraları belgesel filmlerle yaşatılıyor
YEREL HABERLER Ahıskalı şehitlerin hatıraları belgesel filmlerle ...
Bartın'da batık geminin bulunduğu alana çelenk bırakıldı
YEREL HABERLER Bartın'da batık geminin bulunduğu alana çelenk ...
Kabotaj Bayramında batık gemiye çelenk bırakıldı
YEREL HABERLER Kabotaj Bayramında batık gemiye çelenk bırakıldı
Bartın'da 152 bin 995 doz aşı yapıldı
YEREL HABERLER Bartın'da 152 bin 995 doz aşı yapıldı
Dağdan düşen kaya, köylüleri korkuttu
YEREL HABERLER Dağdan düşen kaya, köylüleri korkuttu