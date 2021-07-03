Bartın Halk Eğitim Merkezinde kurban kesiminin İslami usullere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve kurban kesimi sırasında yaşanabilecek iş kazalarına karşı eğitimlerin verildiği kurban kesim elemanı kursunda 28 kursiyer eğitim aldı.

Kurban bayramlarında kurban kesim işlemleri sırasında yaşanan iş kazalarının önüne geçilmesi ve kurban kesim işlemlerinin İslami şartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik Bartın Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen eğitime 28 kursiyer katılım sağladı.

Bartın Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen kurban kesim elemanı kursunda kursiyerlere "İş Sağlığı ve Güvenliği", "Kurban Kesmenin İslamiyet'teki Yeri ve Önemi" ve "Kurban Kesim İşlemi" olmak üzere üç ana başlıkta eğitimler verildi.

Kurban kesim elemanı kursu hakkında bilgiler veren Bartın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Asım Özdemir, “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak her yıl düzenlemiş olduğumuz kurban kesim kursumuz bu yılda düzenledi. Bu kursumuzun düzenlenmesinde İl Müftülüğümüzün, Tarım İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla birlikte 20 saatlik bir eğitim veriyoruz. Bu eğitim özellikle kurban kesme yeterliliğine sahip bireylerin kurban bayramı içerisinde hijyenik, güvenilir bir şekilde ve İslami usullere uygun bir şekilde kurban kesebilmeleri için önemli. Bu belgeye sahip olan kişiler bu kesim işlemlerini mevzuata uygun şekilde yapıyorlar. Ve bununla ilgili akreditasyonlarını da İl Müftülüklerine başvurarak sağlıyorlar. Bu yıl 28 kursiyerimiz başvuru yaptı. Daha önceki yıllarda yaklaşık 150 kursiyerimize Bartın Merkez İlçe sınırlarında eğitim verdik ve her yıl düzenli olarak bu kurslarımız devam edecek. Bu kursa ilgi duyan, kurban kesimiyle ilgili olarak dini vecibelerini yerine getirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Halk Eğitim Merkezlerine bekliyoruz” dedi.

Kursiyerlerden Aydın Öcal ise eğitimlerde kurban kesimi konusunda birçok bilgi edindikleri kursun oldukça faydalı olduğunu ifade ederek, “Dedelerimizden gördüğümüz gibi eşimizin dostumuzun kurbanını kesiyorduk. Burada kursumuzun açıldığını gördük kasaplık belgesi üzerine. Müftülük ve tarımla beraber ortak bir kurstu. Burada dinimize ve İslam’a uygun bir şekilde hayvanlarımızı nasıl kesebileceğimizi, kurban olacak hayvanlarımızın taşıdığı özellikleri ve yine tarımdan gelen eğitmenlerle beraber hayvanlarda görülen hastalıkları öğrendik. Hayvanlarda bazı hastalıklar görülüyor. Tüberküloz, verem, deli dana, şarbon gibi. Bunlarla karşılaştığımızda yetkililere bilgi vermek başta olmak üzere neler yapacağımızı öğrendik. İş sağlığı konusunda da çalışanların emniyetinin alınması gibi unsurları öğrendik. Bu eğitimde çok bilinçlendik, bilgi sahibi olduk ve resmiyete döktük” ifadelerini kullandı.

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