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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi öğrencisi Hasret Bozkurt, Türkiye ikincisi oldu

İHA

Bartın Üniversitesi öğrencisi Hasret Bozkurt, Türkiye ikincisi oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hasret Bozkurt, Genç Milli Takım Seçmelerinde Türkiye ikincisi olarak judoda ülkemizi temsil edecek sporcular arasına girdi.
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Hasret Bozkurt, Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Genç Milli Takım Seçmelerinde önemli bir başarı elde etti. Kadınlar 57 kiloda mindere çıkan milli judocu Bozkurt, Türkiye ikincisi olmayı başardı. Türk Milli Takımının olimpik kadrosunda yer alan Bozkurt, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Avrupa Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edeceği öğrenildi.
Yeni bir başarıya daha imza atarak herkesi gururlandıran Hasret Bozkurt’u tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle geleceğe sağlam adımlarla yürüyor. Spor alanındaki başarılarda bu vizyonun bir sonucu olarak azim, istek ve çok çalışarak elde ediliyor. Üniversiteler arası genel madalya sıralamasında üst sıralarda yer alan Üniversitemizde öğrencilerimiz yeni başarılarla gururlandırmaya devam ediyor. Bu düşüncelerle öğrencimiz Hasret Bozkurt’u kutluyor, başarılarının artarak devamını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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