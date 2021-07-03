Kurucaşile'de hortum

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, denizde meydana gelen hortum, endişe yarattı. Hortum karaya ulaşmadan gözden kayboldu.
Kurucaşile açıklarında denizde hortum oluştu. Hortumu görenler endişeye kapıldı. Açıkta oluşan hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortum denizde yaklaşık 20 dakika etkili olduktan sonra gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan Acar
2021-07-03 18:53:34
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