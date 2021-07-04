Amasra açıklarında hortumlar oluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Göçkün Demirci ve Çakraz sahili açıklarında peş peşe hortumlar oluştu.

Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Gökçün Demirci sahili açıklarında oluşan hortum sahil kıyısındaki kayalıklara kadar yaklaştı. 10 dakika boyunca etkili olan hortum nedeniyle sahil bölgesinde yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Bir başka hortum ise Çakraz sahili açıklarında oluştu. Deniz üzerindeki hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.