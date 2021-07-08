Bartın'da taşan dere yolu kapattı

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Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Ulus ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan dere yolu trafiğe kapattı. İlçe yolu 1 saat trafiğe kapanırken, sürücüler yol kenarında bekledi.

Ulus ilçesinde akşam saatlerinde metrekareye 10 kilogram yağış düştü. Ani yağış nedeniyle Aşağıemirce köyünde dere taşarak, Bartın Ulus yoluna taştı. 200 metrelik bölümde etkili olan su nedeniyle araçlar yol kenarında beklemek zorunda kaldı. Yağışın sona ermesinin ardından Özel İdare ekipleri iş makineleriyle dere yatağını temizleyerek, yolu yeniden trafiğe açtı. 1 saat ulaşıma kapalı olan yoldaki balçık temizlenmesiyle araçlar yoluna devam etti.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2021-07-08 20:57:02



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