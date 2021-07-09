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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da düzenlenen defilede ‘oyulgama’ sanatı ön plana çıktı

İHA

Bartın’da düzenlenen defilede ‘oyulgama’ sanatı ön plana çıktı

Bartın’a özgü ‘oyulgama’ el işçiliği sanatı ile tasarlanan kreasyonların tanıtıldığı defilede ünlü mankenler podyuma çıktı.

Bartınlı moda tasarımcısı Özkan Kalafat, “Reflection” isimli defilesinde sıra dışı koreografiler, ses ve ışık şovları ile görsel şölen sundu. Ece Gürsel, Zeliha Çal, Türkan Geyik, Derya Ekşioğlu, Seviye İkbal Tulgar, Simge Ünal, Nazlıcan Erden, Melisa Aslan, Elif Tokgöz, Jenya Krivaenko, Leena Shindondola gibi ünlü mankenlerin podyumda boy gösterdiği defileye Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, TSO Başkanı Halil Balık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ile yaklaşık 200 davetli katıldı. Defilede 30 parçalık kreasyon tanıtıldı. Bartın’ın yöresel “Oyulgama” el işçiliği sanatı ile tasarlanan ve özel dizayn edilmiş boyutlarda pleksilerin elbiselere uygulandığı kreasyonlar davetlilerin beğenisine sunuldu.

Ünlü manken Ece Gürsel’in şarkılarını seslendirdiği defilenin finalinde ise gelinlik görünümlü dev pasta kesildi. Moda tasarımcısı Özkan Kalafat kreasyonu ile kadının özgüvenini yansıttığını ifade ederek, “Gecenin hazırlığını 10 ayda yaptık. Bu akşam yaklaşık 200 kişilik çok nezih bir davetli grubu ile çok güzel bir gece yaşadık. Ece Gürsel bize şarkılarıyla eşlik etti. Sadece bir defile değil aslında bir moda şovuydu. Kreasyon 30 parçadan oluşuyor ve kadının öz güvenini, kadının iç benliğini ortaya çıkaran yansımalar. Ayrıca Bartın ‘Oyulgama’ sanatında kendi pleksi konseptimle beraber çok başka, daha önce hiç yapılmamış bir koleksiyon hazırladık.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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