Bartın'ın yöresel el işçiliği elbiselere yansıdı

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, moda tasarımcısı Özkan Kalafat´ın unutulmaya yüz tutmuş `oyulgama´ el işçiliğini yansıtan 30 parçalık kreasyonu tanıtıldı. Manken Ece Gürsel´in de yer aldığı defilede, kıyafetler beğeni gördü.

Moda tasarımcısı Özkan Kalafat´ın, Bartın´ın unutulmaya yüz tutmuş `oyulgama´ el işçiliğini yansıtan 30 parçalık kreasyonu için bir otelin bahçesinde defile düzenlendi. El işçiliği kullanılan elbiseler defileye katılan misafirlerin beğenisine sunuldu. Defilede mankenler Ece Gürsel, Zeliha Çal, Türkan Geyik, Derya Ekşioğlu, Seviye İkbal Tulgar, Simge Ünal, Nazlıcan Erden, Melisa Aslan, Elif Tokgöz, Jenya Krivaenko ve Leena Shindondola kıyafetleri tanıttı. Gecede dans gösterileri de yapılırken, manken Ece Gürsel şarkı da söyledi. DHA-Magazin Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-07-09 09:12:11



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