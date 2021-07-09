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Bartın’dan Avrupa ülkelerine kütük demir ihracatı başladı İthal ederken, yatırımlarla ihraç eder hale geldiler

İHA

Bartın’dan Avrupa ülkelerine kütük demir ihracatı başladı İthal ederken, yatırımlarla ihraç eder hale geldiler

Bartın Organize Sanayi Bölgesinde kütük demir üretimi gerçekleştiren Mescier Demir Çelik Fabrikası Avrupa ülkelerine kütük demir ihracatına başladı.
Karabük'ün ardından Bartın’da 2009 yılında 300 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 100 bin metrekarelik kapalı alanda üretim gerçekleştiren Mescier Demir Çelik Fabrikası kütük demir üretimi için 100 milyon dolarlık yatırım yaparak çelikhaneentegre tesisleri kurdu. 2020 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçen tesiste yıllık 900 bin ton kütük demir üretimine başlandı. Avrupa ülkelerine kütük demir ihraç etmeye başlayan fabrika 9 bin 500 ton kapasiteli ilk sevkiyatını Bartın Limanı’ndan gerçekleştirdi.
Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 131. sırada yer alan fabrikanın yetkilisi Kadir Yıldırım, “Mescier Demir Çelik Fabrikası 2009 yılında faaliyete başlattı. 600 bin ton kapasiteli 2 tane haddanemiz var 2009 yılından itibaren üretimine devam ediyor. Mart 2020’den itibaren de çelikhanede üretimimiz başladı. Çelikhanemizin yaklaşık kapasitesi yıllık 900 bin ton. Bir seneden beri ürettiğimiz kütüklerin büyük bölümünü kendi haddehanelerimizde hammadde olarak kullanıyoruz, bir kısmını da yurt içindeki müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. İlk defa Bartın'dan Avrupa bölgesine kütük ihracatını 9 bin 500 ton olarak başlattık” dedi.
Geçtiğimiz yıllarda kütük demir ithal ederek işleyen ancak Pandemi dönemine rağmen yapılan yatırımlarla uluslararası kalite standartlarına uygun kütük demir üretiminde başarı sağlayarak üretilen kütük demirleri ihraç eder duruma gelen fabrikada yıllık 600 bin ton toplam demir çelik ihracatı hedefleniyor.

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