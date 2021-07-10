16 üniversitenin kadın çalışmaları merkezleri iş birliği çalıştayında bir araya geldi

Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen “Kadın Çalışmaları Merkezleri İş Birliği Çalıştayı”nda, 16 üniversiteden katılımcılar tecrübe paylaşımı yaparak olası iş birliktelikleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen iş birliği çalıştayında Akdeniz Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden katılımcılar yer aldı.

“Merkezler arasında olası iş birliği yollarını oluşturmayı hedefliyoruz”

Gün boyunca devam eden çalıştayın açılış oturumda konuşan Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Yazıcı, çalıştayın öncelikli hedefinin sosyal bir ilişki ağı oluşturarak merkezler arasında olası iş birliği yollarını oluşturmak olduğunu söyledi.

Yazıcı, “Bu çalıştaydaki temel sorumuz, kadın araştırmaları merkezlerimizi daha aktif ve üretken kılmanın yollarını araştırmak olacaktır. Kadın çalışmaları merkezlerinin bölge üniversiteleri düzeyinde daha etkin iş birliği yapabilecekleri düşüncesini de değerlendirerek kurumsal iş birliklerinin yollarını arayacağız. Bu çalıştayı düzenlemekteki amacımız, her şeyden önce sosyal bir ilişki ağı oluşturmak, merkezler arasında olası iş birliği yollarını araştırmak, sorunlarımızı ve fırsatlarımızı tartışmak ve bilgi, deneyim ile düşüncelerimizi paylaşmaktır” dedi.

“Kadın çalışmaları alanında üniversiteler önemli katkılar sunuyor”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise kadın çalışmaları alanında üniversitelerin katkılarının önemine değinerek “Kadın çalışmaları, kadının toplumdaki statüsü, kadın sağlığı gibi kavramlar modern tarihin gündeminde her zaman yer edinmiştir. Dünya’da kadınların hak ettiği noktada yer alması için sürdürülen mücadeleler çok daha gerilere gitse de Birleşmiş Milletler nezdinde 1946 yılında oluşturulan Kadının Statüsü Komisyonunun öncülüğünde farklı bir önem ve resmiyet kazanmıştır. Ülkemizde ise kadının güçlenmesi konusunda Cumhuriyet Döneminden bu yana atılan somut adımlar olmuştur. Ancak içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda hala yapılacakların ve kat edilecek mesafelerin olduğu açıktır. İşte bu nedenle düzenlenen bu çalıştayı oldukça önemli buluyorum. İş birliği ve güç birliği yaparak bir noktaya ulaşabileceğimize, birbirimizden öğreneceğimize ve birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Çalıştay, önemli projelerin hayata geçirilmesinde itici bir güç olacaktır”

Katılımcı üniversitelere katkıları için teşekkür eden Rektör Uzun, “Bu iradenin kadın çalışmaları alanında oluşturulabilecek çalışma gruplarıyla araştırma, eğitim, politika geliştirme ve uygulama projelerinin hayata geçirilmesi noktasında itici bir güç olacağına inanıyorum. Bartın Üniversitesi olarak kadın çalışmaları konusunda üniversitelerimizle iş birliği sürdürmek istediğimizi de vurgulamak istiyorum. Proje ve eğitim başta olmak üzere yapılabilecek ortak çalışmaların alana önemli yansımaları olacaktır” diye konuştu.

Üniversiteler arasında iş birliği geliştiriliyor

Açılış oturumunda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özbay da söz aldı. Kadın çalışmaları ve aile konularında sürdürülebilir iyileşme, etkin işleyen kurumsal mekanizmalar tesis etme, strateji ve politikalar geliştirip uygulama noktasında görüş alışverişinde bulunulduğu oturumda, ortak yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu.

Tecrübe paylaşımı, ortak çalışmalar, yeni hedefler…

Açılış oturumunun ardından gerçekleştirilen 3 oturumla devam eden çalıştayda farklı üniversitelerden katılımcılar kadın çalışmaları merkezleri bünyesinde yapılan çalışmalar ve gelecek hedefleri konusunda bilgiler verdi. Değerlendirme ve kapanış konuşmalarının yapıldığı kapanış oturumda ise iş birliği içerisinde yapılabilecekler konuşularak ortak çalışmalar yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

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