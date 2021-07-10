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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan, Türkiye Şampiyonu oldu

İHA

Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan, Türkiye Şampiyonu oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli halterci Dilara Uçan, Gençler ve U23 Türkiye Halter Şampiyonasında gösterdiği performansla Türkiye şampiyonu olmayı başardı.
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Dilara Uçan yeni bir başarıyı daha hanesine yazdırdı. Türkiye Halter Federasyonu tarafından Afyonkarahisar Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler ve U23 Türkiye Halter Şampiyonası yarışan başarılı sporcu, 81 kiloda birincilik kürsüsüne çıktı. Tüm rakiplerini geçmeyi başaran Dilara Uçan, ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etme hakkına da ulaştı.
Bartın Üniversitesi öğrencilerinin her geçen gün yeni bir başarıyla gururlandırdıklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Geçtiğimiz mayıs ayında göz dolduran bir performansla Dünya Gençler Halter Şampiyonasında koparmada altın madalya kazanan öğrencimiz Dilara Uçan, yeni bir başarıya daha ulaştı. Türkiye şampiyonu olan genç sporcumuz elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırmaya devam edeceğini bir kez daha gösterdi. Nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi ve Türk sporuna değer katmayı hedeflediğimiz yolculuğumuzda sunduğu katkılardan dolayı tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum. Milli haltercimiz Dilara Uçan’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye ifadeler kullandı.

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