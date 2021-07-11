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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasra Kurban Bayramı'nda yüz binlerce ziyaretçi ağırlayacak

İHA

Amasra Kurban Bayramı'nda yüz binlerce ziyaretçi ağırlayacak

Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, Kurban Bayramı tatilinde nüfusunun onlarca katı ziyaretçi ağırlayacak.
Amasra Kalesi, Kuşkayası Yol Anıtı gibi tarihi yapıların yanı sıra sahilleri ve doğal güzelliği ile her mevsim büyük ilgi gören Bartın’ın Amasra ilçesi bayram tatilinde nüfusunun onlarca katı ziyaretçi ağırlamayı bekliyor. Tarihi ve turistik ilçedeki oteller ve pansiyonlarda rezervasyonlar günler öncesinden tam doluluk oranına ulaştı. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte konaklamalı ve günübirlik şekilde on binlerce ziyaretçi ağırlayacak ilçede tatilcilerin huzur ve güvenliği için planlamalar yapılırken, çeşitli tedbirler alındı.
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, “Amasra’mız her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun bir ziyaretçi trafiğine sahne olacak. Konaklamalı işletmelerimizde doluluk yüzde 100’e ulaşmış durumda. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda nüfusumuz 10 katına çıkmıştı. Tedbirlerimizi aldık. Ceşmi Cihan Amasra’mızda sağlık ve huzur içinde bir bayram geçirmeyi temenni ediyoruz” dedi.
Bayram tatili boyunca 500 binden fazla ziyaretçi ağırlaması beklenen ilçede Başkan Çakır aşırı trafik yoğunluğu olması durumunda Amasra giriş yönünde trafiği engellemek durumunda kalabileceklerini de sözlerine ekledi.

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