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Dev tünelleri Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak Bartın’da yapımı tamamlanan dev tüneller törenle hizmete açılacak

İHA

Dev tünelleri Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak Bartın’da yapımı tamamlanan dev tüneller törenle hizmete açılacak

Karadeniz Sahil Yolu Projesinin BartınAmasraKurucaşileCide kısmında yer alan ve yapımları tamamlanan tüneller, viyadük, köprü ve kavşakların açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katılım sağlayacağı törenle gerçekleşecek.
Karadeniz Sahil Yolu Projesinin BartınAmasraKurucaşileCide kısmında yer alan ve yapımları tamamlanan bin 100 metre uzunluğundaki T1 Tüneli (ÇakrazAvara), bin 600 Metre uzunluğundaki T2 Tüneli (Cumayanı) ile birlikte 2 bin 350 metre uzunluğundaki T3 Tünelinin (DizlermezeciMeydan) açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katılım sağlayacağı törenle gerçekleşecek. Törende uzunlukları 5 kilometreyi bulan 3 adet çift tüp tünelle beraber yapımları tamamlanan 267 metre uzunlukta çift viyadük, 320 metre uzunluğunda 6 adet çift köprü ile birlikte 4 adet kavşak hizmete sunulacak.

Sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılım sağlayacağı; tünel, viyadük, köprü ve kavşakların açılışının ardından tek şeritli yoldaki dik rampalar, keskin virajlar ve uçurumlar nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası olan ve özellikle kış aylarında ölümcül kazaların yaşandığı BartınKurucaşile güzergahında ulaşım güvenli ve konforlu hale gelecek. Açılışı yapılarak hizmete alınacak olan tünel, viyadük, köprü ve kavşaklarla birlikte bölge ulaşımında büyük rahatlama sağlanacak. Turizm ve sanayinin gelişmesine de katkı sunacak çalışmalar bölge halkı için büyük umut vaat ediyor. Çalışmaların bitmesiyle beraber bölgede istihdam olanaklarının artacağı öngörülüyor.

İki tünelde çalışmalar devam ediyor
Projenin BartınAmasraKurucaşileCide güzergahındaki 4 bin 600 metre uzunluğundaki T4 Tüneli (KaramanTekkeönü) ile birlikte 3 bin 100 metre uzunluğundaki T5 Tünelinde çalışmalar hızla devam ediyor.
Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Sakarya illerinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nun Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne bağlanması planlanırken yolun tamamının 2023 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

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