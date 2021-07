Bartın Üniversitesinde gerçekleştirilen çevrim içi konferansta 15 Temmuz 2016 tarihinde verilen demokrasi mücadelesi tarihsel bir bakış açısıyla anlatıldı.

Bartın Valiliği ve Bartın Üniversitesi tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında “Türkiye’de Darbeler ve 15 Temmuz” adlı konferans gerçekleştirildi. Video konferans uygulaması aracılığıyla düzenlenen ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan etkinliğe Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte üniversitenin akademik ve idari insan kaynağı, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

“Darbe girişimi milletimizin olağanüstü cesaretiyle başarısızlığa uğratıldı”

Konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör Uzun, “Bu ülke, 15 Temmuz 2016 tarihinde devlet hayatında görülebilecek en sinsi saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Rabbimizin yardımı ve milletimizin olağanüstü cesaretiyle başarısızlığa uğratılan hain darbe girişiminde, 251 vatan evladı hainlerin kurşunları ve bombalarıyla şehit olmuşlardır. Her kesimden ve her yaştan vatandaşlarımız, darbe gecesi şehitler kervanına katılarak sadece bugünümüzü değil aynı zamanda geleceğimizi de kazanmışlardır. Bu düşüncelerle başta 15 Temmuz kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gazilerimizden ebediyete irtihal edenlere Allah’tan mağfiret, hayatta olanlara afiyetler temenni ediyorum” dedi.

“Ölümü öldüren bir kararlıkla destansı bir mücadele verildi”

Rektör Uzun, 15 Temmuz’un hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde, ülkemiz için bir işgal girişimi olduğunun hep hatırlanması gerektiğinin de altını çizerek “Bin yıldır hep süregeldiği gibi 15 Temmuz 2016 gecesinde de, Türkiye’nin sahibinin aziz milletimiz olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Milli iradeyi ayaklar altına almak ve geleceğimizi karartmak isteyenlere karşı kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her kesimden ve her meşrepten insanıyla milletimiz, tarihi bir ders daha vermiştir. Hürriyet aşığı bu millete zincir vurmak isteyenler tekrar denemişlerdir ve şükürler olsun ki başaramamışlardır. İşte bu nedenle, ‘Ölümü de öldüren’ bir kararlıkla verilen destansı mücadelenin kahramanları unutulmamalıdır” diye konuştu.

“Türkiye’de Darbeler ve 15 Temmuz”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş tarafından verilen konferansta ilk olarak 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanılanlar aktarılarak, 15 Temmuz demokrasi şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimiz saygıyla anıldı.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşananların unutulmaması gerektiğini ifade eden Beriş, “Bizim hafızamızda 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananların sürekli olarak canlı tutulması gerekiyor. Böyle darbe teşebbüslerinin olmaması için bunu yapmamız gerekiyor. Hain gecede milletimizin gösterdiği üstün cesaret ve fedakârlığı, tarihe altın harflerle yazılan kahramanlığı canlı tutmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Ne yazık ki Türkiye Tarihine baktığımızda darbe girişimlerinin olduğunu görüyoruz”

Türkiye Tarihinde 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ve benzeri teşebbüslerin olduğunu ifade eden Beriş, “Türkiye Tarihine baktığımızda 15 Temmuz darbe girişimi gibi teşebbüslerin ne yazık ki ilk olmadığını görüyoruz. 1946 yılında çok partili hayata geçmeye başlıyoruz ve gerçek anlamda ilk demokratik seçim 1950 yılında yapılıyor. Bu seçimlerin sonunda Demokrat Parti iktidara geliyor. Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte ordu içerisinde bazı krizler ortaya çıktığının hatta bunların farklı darbe girişimleri içerisinde bulundukları söyleniyor. Zaman içeresinde farklı yapılanmalar ve gruplar ortaya çıkıyor. Bu türde eğilimler aslında Türkiye’ye özgü bir şey değil, dünyanın genelinde benzer durumların olduğunu da görüyoruz. 1960 yılında, adına Milli Birlik Komitesi denilen bir grup silahlı kuvvetler hiyerarşisi dışında hareket ederek bir darbe gerçekleştiriyorlar. Bu darbe tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emir komuta zinciri dışında gerçekleşmiştir. Hatta darbe sonrası o dönemin genelkurmay başkanı da tutuklanır ve yargılanır” ifadelerini kullandı.

“Darbeciler millet iradesinin üstüne kendi iradelerini koymaktadırlar”

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Beriş, Türkiye Tarihindeki darbe ve darbe girişimlerinden bahsederek bu sürecin sosyolojik olarak da değerlendirdi. 15 Temmuz gecesi, yaklaşık 40 yıl boyunca devlet içerisinde örgütlenen bir örgütün darbe yapmaya kalkıştığını vurgulayan Beriş, “Sistem içerisinde bir takım mekanizmalar ve yapılanmalar oluyor. Bu yapılanmalar olağan dönemlerde ortaya çıkmıyorlar. Ancak olağanüstü dönemlerde ya da bir krizle karışıldığında bu yapılar devreye girerek, milletin iradesinin üstünde kendi iradelerinin olduğu mesajını çok açık bir şekilde veriyorlar” dedi.

“Darbeyle mücadele kadar vesayetle mücadele de önemlidir”

Beriş, darbe ile mücadele ederken bu sürece yol açan vesayet anlayışıyla da mücadele edilmesi gerektiğini kaydederek konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Darbelerle mücadele ederken vesayetle de mücadele etmemiz gerekiyor. Demokratik düzenin kurulması aynı zamanda vesayetin de geriletilmesiyle mümkün olacaktır. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi bu noktada çok önemli bir kırılma noktası olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ne olduğunu anlamaya çalışırken on binlerce insan sokaklara dökülmüştür. Burada Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın da liderliği çok önemli bir noktada durmaktadır. Cumhurbaşkanımızın açıklaması olmadan önce de insanlar sokağa çıkmışlardı ancak açıklamayla birlikte bu gösteriler çok daha kitleselleşmiştir. Bunun sebebi insanlarımızın bilinçlendirilmesi, 2002 yılından bu yana vesayetle mücadele kapsamında kat edilen yol ve darbe teşebbüslerinin oluşturduğu olumsuz etkinin Cumhurbaşkanımız tarafından defalarca anlatılması ve halkı bu noktada ikna etmesinden kaynaklanıyor.”

Etkinlik karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından Rektör Uzun’un katkıları dolayısıyla Prof. Dr. Beriş’e teşekkür belgelerini çevrim içi olarak sunmasıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.