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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kassanov’dan, 15 Temmuz mesajı

İHA

Başkan Kassanov’dan, 15 Temmuz mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkan Ziyatdin Kassanov 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin 5.Yıl Dönümü dolayısı ile mesaj yayımladı.
Kassanov mesajında hain darbe girişimini lanetlerken, kahraman Türk milletinin demokrasi mücadelesinin onurlu bir davranış olduğunu vurguladı.
Aziz milletin onurlu duruşu her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Kassanov, "15 Temmuz 2016 gecesi memleketimizin bütün ufuklarını karartmaya azmeden bir ihanet çetesi olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) karşısındaki vakur, cesur duruşuyla tüm dünyaya örnek olan, vatanına, milletine, milli iradeye, seçilmiş Cumhurbaşkanı'na, hükümetine ve hukuk düzenine sahip çıkan aziz milletimizin onurlu duruşu her türlü takdirin üzerindedir” dedi.
77 yıldır sürgünde yaşayan Ahıskalı Türkler olarak vatan ve bayrak özleminin ne demek olduğunu çok iyi bilen bir toplum olduklarını vurgulayan Kassanov, “Bunun içindir ki, dünyanın neresinde olursak olalım, ana vatanımız, sevdamız olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve onun seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında milli ruh, milli birlik ve kardeşlik adına sonuna kadar durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kassanov, gerek Türkiye'de gerekse dünyanın değişik coğrafyalarında yaşayan Ahıskalı Türklerin kalplerinin her zaman Türkiye ile birlikte attığını ifade ederken, “Dualarımızla her zaman Türkiye'nin yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Bu dayanışmayı vatan sevgisiyle, hain darbe girişimi gecesi ve sonrasındaki demokrasi nöbetlerimizde meydanlarda verdiğimiz mesajlarımızla ve sergilediğimiz tepkimizle gösterdik” şeklinde konuştu.
Hain darbe girişiminin yaşandığı günleri unutmadıklarını ve asla da unutturmayacaklarını vurgulayan Kassanov, “Dün istiklal mücadelesi günlerinde olduğu gibi, bugün de milletimizin kendi izzet ve haysiyetine sahip çıkması ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik girişilen ihanet kalkışmasına karşı hiç tereddüt etmeden tankların önüne yatan, silahlara meydan okuyan, bedenlerini bu vatan için siper, istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz. Allah bu aziz vatanımızı şer odaklarının ve hainlerin şerrinden korusun. Bizler hain darbe girişiminin yaşandığı günleri unutmadık ve asla da unutturmayacağız" dedi.

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