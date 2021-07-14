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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan katıldı, Bartın yolu görkemli törenle açıldı Kurucaşile'ye ulaşımı 15 dakika kısaltan yolun açılışı gerçekleştirildi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yolu’nu 15 dakika kısalttık”

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan katıldı, Bartın yolu görkemli törenle açıldı Kurucaşile'ye ulaşımı 15 dakika kısaltan yolun açılışı gerçekleştirildi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yolu’nu 15 dakika kısalttık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yapımı tamamlanan BartınAmasraKurucaşileCide yolu açılış töreninde konuştu. Karaismailoğlu, 14.9 kilometre olan yol güzergâhı 11.8 kilometreye düşürerek 3,1 kilometre kısalttık. BartınAmasraKurucaşileCide Yolu projemizin sadece açılışını gerçekleştirdiğimiz ÇakrazKaraman köyü kesiminin bedeli 1 milyar 455 milyon liradır” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yapımı tamamlanan BartınAmasraKurucaşileCide yolunun açılış töreni için Bartın’a geldi. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak ve Bartın Amasra’ya Kurucaşile ve Cide’ye bağlayan 90 kilometrelik mevcut yolu, 75 kilometre uzunluğunda yeniden projelendirdiklerini belirtti.
Karaismailoğlu, “Batı Karadeniz’in cennet köşelerinden; Zonguldak ve Bartın’ı Amasra’ya Kurucaşile ve Cide’ye bağlayan 90 kilometrelik mevcut yolu, 75 kilometre uzunluğunda yeniden projelendirdik. Söz konusu yolun, ÇakrazKaraman köyü arasında kalan 11,8 kilometrelik kesimini bölünmüş yol standardında bugün hizmete açıyoruz. Bu şekilde, güzergâhın 37,6 kilometrelik kesimi bölünmüş yol olarak 4,5 kilometrelik Amasra tüneli bağlantısı da tek yol standardında tamamlanmış oldu. 11.8 kilometrelik ilk yolumuzun 5 kilometresi çift tüp tünel olarak yapılmıştır. Ayrıca, 267 metre viyadük , 320 metrelik 6 adet çift köprü ve Bunlara ek olarak 4 adet de kavşak tamamladık. Dağlık ve zor coğrafi şartlardaki yollarımızı, tünel ve viyadüklerle, çok daha geniş, rahat ve emniyetli hale getirdik” dedi.

“1 milyarlık proje ile mesafeyi 15 dakika kısalttık”
Yapılan yaklaşık 15 kilometre olan BartınAmasraKurucaşileCide yol projesi ile mesafe olarak 15 dakika kısaldığını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bu yol projemizle; 14.9 km olan yol güzergâhı 11.8 km’ye düşürerek 3,1 kilometre kısalttık. Seyahat süresini de 15 dakika kısalttık. Bölünmüş yol yapım çalışmalarına devam ettiğimiz BartınAmasraKurucaşileCide Yolu’nun tamamının hizmete girmesiyle de yol mesafesi 15 kilometre kısalmış olacak. BartınAmasraKurucaşileCide Yolu projemizin sadece açılışını gerçekleştirdiğimiz ÇakrazKaraman köyü kesiminin bedeli 1 milyar 455 milyon liradır. Türkiye, ulaştırma ve haberleşme alanında yatırımlarına var gücüyle devam edecek. Sanayicimiz, ihracatçımız, çiftçimiz, turizmcimiz için uzakları yakın eden projelerimizi birbiri ardına hayata geçireceğiz. Projemizde emeği geçen tüm mühendis, teknisyen ve işçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'dan katıldığı törende, konuşmaların ardından kurdeleler kesildi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın Valisi Sinan Güner, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Metin Çelik, Hakkı Köylü, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve bakanlık temsilcileri katıldı. Bakan Adil Karaismailoğlu, törene katılan vatandaşlar ile tünelde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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