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Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yolunun 11,8 kilometrelik bölümü açıldı

DHA

Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yolunun 11,8 kilometrelik bölümü açıldı


Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN-Amasra-Kurucaşile-Cide yolunun tamamlanan 11,8 kilometrelik bölümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın telekonferans ile katıldığı törenle ulaşıma açıldı.
Bartın ile Amasra, Kurucaşile ilçeleri ve Kastamonu'nun Cide ilçesini bağlayan 90 kilometrelik mevcut yol, 75 kilometre uzunluğunda yeniden projelendirildi ve yapımına başlandı. Tamamlanan kesimleri geçen yıllarda hizmete sunulan yolun Çakraz-Karaman köyü arasında kalan 11,8 kilometrelik kesimi ise bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın telekonferansla katıldığı tören ile ulaşıma açıldı. Törende konuşan Erdoğan, "Açılışını yaptığımız Bartın, Amasra, Kurucaşile, Cide yolu Çakraz-Karaman köyü yolu kesiminin şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yolun güzergahı Fatih Sultan Mehmet'in 'çeşm-i cihan' yani 'dünyanın göz bebeği' olan bir coğrafyadan geçiyor. Bu bölge tarihi dokusu, güzellikleriyle Batı Karadeniz'in en nadide arasında bulunuyor. Bölgeye yurt içinden ve yurt dışından ciddi sayıda turist çekmeye başladı. Ancak bölgenin zorlu coğrafi şartları turizm ve diğer alanlardaki potansiyelinin tam manasıyla hayata geçmesine engel teşkil ediyordu. Özellikle ulaşım konusunda hem buralarda yaşayan kardeşlerimiz hem de bu güzergahı kullanan yolcularımız sıkıntılarla karşılaşıyordu. Bu sıkıntıyı çözmek amacıyla 90 kilometre uzunluğundaki yolu 75 kilometreye düşürecek şekilde yeniden projelendirdik" dedi.
Cumayanı Tüneli önünde gerçekleştirilen törende konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise "Zonguldak ve Bartın´ı Amasra´ya Kurucaşile ve Cide´ye bağlayan 90 kilometrelik mevcut yolu, 75 kilometre uzunluğunda yeniden projelendirdik. Söz konusu yolun, Çakraz-Karaman köyü arasında kalan 11,8 kilometrelik kesimini bölünmüş yol standardında bugün hizmete açıyoruz. Bu şekilde güzergahın 37,6 kilometrelik kesimi bölünmüş yol olarak 4,5 kilometrelik Amasra Tüneli bağlantısı da tek yol standardında tamamlanmış oldu. Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Yolu projemizin sadece açılışını gerçekleştirdiğimiz Çakraz-Karaman köyü kesiminin bedeli 1 milyar 455 milyon liradır" diye konuştu.
Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın talimatıyla Bakan Karaismailoğlu ve protokol üyeleri, açılış kurdelesini kesti.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2021-07-14 17:29:38

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