Bartın Üniversitesi tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla gerçekleştirilen konferansta Türk Tarihinden örnekler üzerinden 15 Temmuz Darbe Girişiminin sosyolojisi aktarıldı.

Bartın Valiliği ve Bartın Üniversitesi tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında “Darbelerin Sosyolojisi: 15 Temmuz Diğer Darbelerden Ne Kadar Farklı” adlı konferans gerçekleştirildi. Video konferans uygulaması aracılığıyla düzenlenen ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan etkinliğe Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte üniversitenin akademik ve idari insan kaynağı, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

“Kahramanlarımız hiçbir zaman unutulmayacaktır”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Uzun, 15 Temmuz demokrasi şehitleri başta olmak üzere tüm şehitleri anarak başladığı konuşmasında “Bundan 5 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesinde Rabbimizin yardımı ve aziz milletimizin cesaretiyle ülkemiz büyük bir facianın eşiğinden dönmüştür. Hayatının baharında yürekli gençlerimizden, bastonuna yaslanarak hainlerin üzerine yürüyen büyüklerimize kadar bu vatanın öz evlatları büyük bir mücadele vermişlerdir. Bu mücadeleye katılan kahramanlarımız hiçbir zaman unutulmayacaktır” dedi.

“Milletimizin yazdığı destanı anlamak için tarihe bakmak gerekiyor”

Rektör Uzun, konuşmasında birlik ve beraberliğe de vurgu yaparak “15 Temmuz 2016 gecesinde milletimizin yazdığı destanı anlamak için tarihe bakmak ve bu topraklarda verilen bin yıllık mücadeleyi hatırlamak gerekmektedir. Malazgirt’ten bu yana vatanımızın her karış toprağının şehitlerimizin kanlarıyla nasıl yoğrulduğu unutulmamalıdır. Kutü’l Amare’den Çanakkale’ye, İstiklal Harbimizden terörle mücadelemize kadar nice badireleri hatırlamak gerekmektedir. İşte bu bilinçle bir ve beraber olmalıyız ve çok çalışmalıyız” diye konuştu.

“Darbe süreçlerinde her zaman bir dış ve iç faktör bulunuyor”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Geçilmez” adlı kısa filmin izlenmesinin ardından geçilen konferansta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin tarafından “Darbelerin Sosyolojisi: 15 Temmuz Diğer Darbelerden Ne Kadar Farklı” adlı konuşma yapıldı.

Bilgin, Türkiye Tarihinde çok sayıda darbe ve darbe girişimleri olduğunu hatırlatarak “Türkiye olarak ne yazık ki geçmişte birçok darbe ve darbe girişimleri yaşadık. Yaşadığımız bu darbe süreçlerinde her zaman bir dış ve iç faktörün işin içerisinde olduğunu gördük. Ne zaman ülke olarak Türkiye AmerikaNATO ilişkisinde, özellikle soğuk savaş döneminde, tek taraflı bağımlılık ilişkisini kırmaya çalışsak ve özgüvenle davranmaya kalksak önümüz darbelerle kesilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ne zaman geleceği için hamleler yapsa önü kesilmeye çalışıyor”

Türkiye’deki darbeler üzerinden bir betimlemeye giden Bilgin, Türkiye’nin bağımsızlığı ve geleceği için atılan cesur adımların darbe süreçleriyle kesilmeye çalıştığını söyledi.

Bilgin, “Türkiye’nin hamleleri ve sonrasında yaşanan süreçleri ülke olarak 27 Mayıs’tan bu yana tüm askeri darbelerde gördük. Türkiye’nin 1960’da Kıbrıs Türklerini korumaya yönelik girişimleri, soğuk savaş döneminde Amerika ile ilişkileri kırıp Sovyetler ile ilişki kurmaya başlaması ve Menderes’in Orta Doğu ülkeleriyle yeni ittifak ilişkileri oluşturma çabaları sonucunda dış faktörler devreye girmiştir. Bu darbecilik bir zihniyet meselesi, bir kültürel mücadele ve bir toplumsal gelişmişlik meselesi olduğu için içeride de bu durum bazı kesimlerce destek bulmuştur. Aynı tavrı diğer süreçlerde de ülke olarak yaşamaya devam ettik” şeklinde konuştu.

“FETÖ dış güçler için kullanışlı bir apart oldu”

15 Temmuz 2016 darbe girişiminde FETÖ’nün dış güçler tarafından yönlendirilen bir piyon görevi gördüğünün altını çizen Bilgin, “2009 ve 2010’lardan itibaren başlayan bir süreçte Amerika’nın Orta Doğu’daki planları, Suriye’de bir terör devleti kurma çabaları, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı destekleyen tavırları ve Ermenistan yanlısı politikaları ile Türkiye’ye karşı bir politika izliyordu. Türkiye eski zamanlardaki Türkiye olmadığı için bu hamlelere karşı sessiz kalmadı, direndi ve kararlı politikalar izledi. Amerika ise özgüvenli, güçlü, kararlı bir hükümete karşı hamle yaparak Türkiye’nin önünü kesmek, engellemek, ilerleyişini durdurmak ve tekrar kendi kontrolüne almak istedi. Buradaki aparatları ise Fetullahçı Terör Örgütü olmuştur” dedi.

“15 Temmuz 2016 tarihte eşi görülmemiş bir demokrasi zaferidir”

Bilgin, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde Türk Milleti tarafından verilen destansı mücadelenin önemine de dikkat çekerek “İlk defa Türkiye’de bir darbe girişimi 15 Temmuz 2016 yılında bizzat millet tarafından yenilgiye uğratılmıştır. Tanklarla, zırhlarla ve uçaklarla gelen FETÖ teröristlerine karşı Türk Milleti sokaklara çıkarak hain sürüsünü yenilgiye uğratmıştır. 15 Temmuz 2016 gecesi adeta bir milli mücadele destanı yazmışlardır. Bu tarihte eşine ve benzerine rastlanmamış bir bağımsızlık ve demokrasi zaferidir” diye konuştu.

Etkinlik Rektör Uzun’un katkıları dolayısıyla Doç. Dr. Bilgin’e teşekkür belgelerini çevrim içi olarak sunmasıyla son buldu.

