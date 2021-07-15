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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi

İHA

Bartın’da 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi

Bartın'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf sergisi açıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Bartın’da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf sergisi açıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde düzenlenen sergide, Ankara ve İstanbul’da darbe teşebbüsü sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar sırasında çekilmiş yaklaşık 40 fotoğraf vatandaşların ilgisine sunuldu. Bartın Hükümet Caddesindeki sergide yer alan fotoğraflar 7’den 70’e tüm vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi. Darbe girişimine karşı gösterilen ulusal direnç sergilenen fotoğraflarla bir kez daha hafızalara kazındı.

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