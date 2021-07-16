Otomobili, ayağını camdan sarkıtarak kullandı

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da otomobil sürücüsü, bir ayağını camdan sarkıtarak, aracı kullandı. Tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bartın-Amasra yolunda sağ şeritte ilerleyen 74 BG 372 plakalı otomobilin sürücüsü, bir ayağını camdan dışarı sarkıttı. Sürücü, seyir halindeyken ayağını camdan çıkararak, trafiği tehlikeye düşürdü. Tepki çeken bu anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-07-16 10:05:41



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