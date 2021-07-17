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Bartın'ın mavi bayraklı plajı tatilcilerle doldu

DHA

Bartın'ın mavi bayraklı plajı tatilcilerle doldu


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´ın tek mavi bayraklı plajı İnkum, tatilcilerle doldu. 36 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle bunalanlar denizin keyfini çıkardı.
İnkum tatil beldesine bir günde yaklaşık 5 bin araç giriş yaptı. İnkum´da araçların park edileceği yer kalmadı. Tatil beldesine gelenler bu yıl mavi bayrak alan İnkum Plajı´na akın etti. 36 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle bunalanlar kendilerini denize attı. Zabıta ekipleri ve cankurtaranlar denize girenleri sık sık çeken akıntı konusunda uyardı.  
SAHİL GÜVENLİK 17 SAHİLDE GÖREV YAPIYOR 
9 günlük bayram tatili nedeniyle Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, Bartın´ın 59 kilometrelik sahil şeridinde bulunan 17 sahilde boğulma ve diğer olaylara karşı 24 saat görev yapmaya başladı. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-07-17 15:10:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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