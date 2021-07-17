Bartın'ın mavi bayraklı plajı tatilcilerle doldu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´ın tek mavi bayraklı plajı İnkum, tatilcilerle doldu. 36 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle bunalanlar denizin keyfini çıkardı.
İnkum tatil beldesine bir günde yaklaşık 5 bin araç giriş yaptı. İnkum´da araçların park edileceği yer kalmadı. Tatil beldesine gelenler bu yıl mavi bayrak alan İnkum Plajı´na akın etti. 36 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle bunalanlar kendilerini denize attı. Zabıta ekipleri ve cankurtaranlar denize girenleri sık sık çeken akıntı konusunda uyardı.
SAHİL GÜVENLİK 17 SAHİLDE GÖREV YAPIYOR
9 günlük bayram tatili nedeniyle Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, Bartın´ın 59 kilometrelik sahil şeridinde bulunan 17 sahilde boğulma ve diğer olaylara karşı 24 saat görev yapmaya başladı. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-07-17 15:10:56
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