Rektör Uzun: “Burada sizi bekleyen bir gelecek var”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ÜLKE TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan “Genç Vizyon” programına konuk olarak İletişim Uzmanı İsmail Yolcu’nun sorularını cevapladı.

Eğitimin her kademesinden öğrencilerin ilgiyle takip ettiği “Genç Vizyon” programının bu haftaki konuklarından biri de Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun oldu. Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalardan bahseden Rektör Uzun, başarılı televizyoncu İletişim Uzmanı İsmail Yolcu’nun sorularını cevapladı. Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinin bünyesinde önemli fırsatlar barındıran, üreten ve dinamik bir bilim yuvası olduğunun altını çizerek aday öğrencilere “Burada sizi bekleyen bir gelecek var” mesajını verdi.

“Durmadan çalışıyoruz ve hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz”

Bartın Üniversitesinin güçlü akademik kadrosuyla geleceğe sağlam adımlarla yürüdüğünü aktaran Rektör Uzun, “Doğal ve tarihi güzellikleriyle ülkemizin önemli noktalardan biri olan Bartın’da bulunan Üniversitemiz, 13’üncü yılında üretken bir bilim yuvası haline gelmiştir. Hâlihazırda; 9 Fakülte, 1 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü bünyesinde barındıran Bartın Üniversitesinde aydınlık yarınlarımızın mimarları olacak 18 bine yakın öğrencimizi geleceğe hazırlıyoruz. 655 akademik ve 421 idari insan kaynağımızla; 81 ilden ve 80 farklı ülkeden öğrencilerimizle bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına destek oluyoruz” dedi.

“Tüm çalışmalarımızın merkezinde öğrencilerimiz bulunuyor”

Yolcu’nun “Neden Bartın Üniversitesi?” sorusuna da cevap veren Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi “öğrenci odaklı” eğitimöğretim anlayışıyla öğrencilerimizin ideallerindeki gelecek için önemli fırsatlar sunmaktadır. Her şeyin çok hızlı değiştiği dünyamızda sadece bilgiyi aktaran değil aynı zamanda üreten bir üniversite olarak öğrencilerimizi her noktada destekliyoruz. Öğrencilerimizin çağı yakalayan bireyler olarak mesleki yeterlilikleri en u¨st düzeyde sağlamalarına katkılar sunarak nitelikli bireyler olarak mezun olmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

“Sürekli iyileşme anlayışla büyüyor ve gelişiyoruz”

Bartın Üniversitesinde sürekli iyileşme hedefiyle her geçen gün yeni başarılara imza atıldığının altını çizen Rektör Uzun, “Üniversitemizi her gün biraz daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir anlayışla akademik gücümüz ve öğrencilerimizle birlikte geleceğe doğru yürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Rektör Uzun, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“’Tribünde değil, odağında ol’ sloganını tüm bileşenlerimizle benimsiyoruz. Bizim üniversite olarak çıkış noktamız öğrencilerimizi her zaman merkeze alarak hareket etmektir. Bu noktada; düzenlediğimiz onlarca etkinlikte öğrencilerimizin tecrübelerine yenilerini eklemelerini istiyoruz. Öğrenci kulüplerimizle ufuklarını geliştirmelerini ve organizasyon yeteneği kazanmalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimizin sosyal gelişimine de önem verilen Üniversitemizde aynı zamanda bilimsel noktada sayısız başarı elde ediyoruz. Birbirimizden öğreniyoruz ve birlikte başarıyoruz.”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinin ihtisaslaşma çalışmaları, ‘YÖK Anadolu Projesi”, öğrenci başarıları, yurt dışı eğitim olanakları, barınma imkanları gibi konularla ilgili de açıklamalarda bulundu.

